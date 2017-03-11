Башар Асад: Россия в Сирии единственная борется против американских наёмников серьёзно

Сирийский президент Башар Асад в интервью гонконгскому телеканалу "Феникс" назвал Россию единственной серьезной силой, которая эффективно борется с "Исламским государством"* на территории Сирии.

При этом Асад добавил, что борьба с терроризмом не может быть локальной или ограничиваться только ИГ*.

"Нельзя бороться с терроризмом локально, это должна быть всеобъемлющая борьба, не частичная и не временная. Она не может вестись с воздуха, нужно сотрудничать с войсками на земле, поэтому Россия преуспела, так как поддерживала сирийскую армию", — сказал он.

Что касается перспектив сотрудничества в этой сфере с новой американской администрацией, то сирийский президент пока не видит таких возможностей, поскольку между Сирией и США нет официальных связей.

Кроме того, Асад не считает, что присутствие американских военных помогло бы одержать победу над ИГ*.

"Они не преуспели ни в одном месте, куда посылали свои войска — они лишь создавали проблемы. У них очень хорошо получается создавать проблемы и уничтожать, однако они очень плохо умеют находить решения", — заявил сирийский лидер.

* Террористическая организация, запрещенная в России.