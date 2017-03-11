Целью террористов-смертников в Брюсселе были россияне

Целью террористов-смертников, взорвавших в марте прошлого года аэропорт Брюсселя, были россияне. Об этом бельгийская полиция узнала после расшифровки переговоров боевиков, опубликована стенограмма, сообщает La Libre.

Один из смертников сообщил другому, что получил информацию о вылете в предполагаемое время теракта рейсов в Россию, США и Израиль.

«Попробуем их затронуть», – сказал он.

Также боевики сетовали на повышенные меры безопасности и обсуждали, где именно нужно взрывать пояса со взрывчаткой, чтобы добиться максимального количества погибших.

Жертвами терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта прошлого года стали 35 человек, еще 340 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ.