Черное море стало Русской цитаделью, NI

На днях авторитетный американский аналитический журнал The National Interest опубликовал примечательную статью, главная мысль которой: Россия сделала верные выводы из операций армии США последних десятилетий и не слишком затратными средствами быстро вернула себе безраздельное господство в акватории Черного моря, утерянное в 90-е годы прошлого века. Теперь Москва в состоянии силой оружия воспрепятствовать любым попыткам любого противника сорвать недавно сложившееся статус-кво в регионе.

Станет ли Североатлантический альянс руководствоваться подобными выводами в собственном боевом планировании или от высказанных мыслей Брюсселю можно попросту отмахнуться? И продолжать обещанное генсеком НАТО наращивание военно-морского присутствия в Черном море? Снова и снова посылать в эти воды из Средиземного моря боевые корабли и целые флотские соединения блока, что особенно широко стало происходить с началом украинского кризиса? Но какова в подобных условиях цена этим ракетоносным патрулям, если все они отныне, едва миновав Босфор, тут же оказываются в российских прицелах и в случае чего не имеют шансов на выживание?

Во всем мире с мнением NI принято считаться, хотя бы по той причине, что его экспертный совет возглавляет бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, а редакционная политика предполагает нейтральный взгляд на любой вооруженный конфликт с изложением точек зрения обоих противоборствующих сторон. Авторы материала — авторитетные и известные эксперты Барин Каяоглу, доцент мировой истории (Американский университет Ирака) и Бледа Куртдарчан, преподаватель Галатасарайского университета в Стамбуле, автор книги «Войны и оружие будущего». Свою статью они озаглавили грозно: «Медведь обустраивает новую берлогу в Черном море».

В частности, эксперты пишут: «За несколько минувших лет Россия создала в Черном море и в Сирии так называемые „пузыри“ A2/AD воспрещения доступа/блокирования зоны в Черном и восточной части Средиземного моря. Эти „пузыри“ бросают серьезный вызов Турции и всему юго-восточному флангу НАТО… Средства ПВО наземного базирования, противокорабельные системы, а также РЛС раннего обнаружения, являющиеся неотъемлемой частью стратегии A2/AD, дали небольшому по размерам Черноморскому флоту России впечатляющие по своей дальности оборонительные и наступательные возможности».

Эксперты NI считают, что эти преобразования начались с того, что в мае 2014 года российский министр обороны Сергей Шойгу объявил о выделении 2,43 миллиарда долларов на развитие Военно-Морского флота РФ. Эти средства пошли не только на кораблестроительную программу, но и на массированное развертывание новейшего ракетного оружия на берегу. В результате сегодня не слишком впечатляющие пока ударные возможности очень немногочисленных кораблей РФ в обоих регионах вполне способны компенсировать дислоцированные на крымском и кубанском побережье, а также в Сирии противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300В4, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1» и различные средства радиоэлектронной борьбы. Одновременно в возвращенном России Крыму началось масштабное восстановление подземных оборонительных сооружений и стартовых позиций, созданных во времена СССР, но пришедших в негодность во времена украинского владычества.

То, что получилось в результате, заокеанские стратеги называют «флотом-крепостью». А это и есть часть концепции так беспокоящей теперь НАТО стратегии воспрещения доступа A2/AD.

Далее снова цитата: «Характерной чертой такой военно-морской стратегии являются боевые действия с применением ракетного оружия и береговых оборонительных систем, которые обладают всеми преимуществами флота, но при этом не имеют его недостатков. По этой причине они играют заметную роль при ведении боевых действий в прибрежной зоне. В случае начала военных действий в прибрежном районе многочисленные противокорабельные крылатые ракеты и зенитно-ракетные комплексы могут весьма эффективно и экономично усилить огневую мощь флота либо нанести результативный удар по кораблям противника и дать своим морским силам возможность воевать с врагом в более благоприятных условиях».

В общем, пишет журнал, все для альянса выглядит очень серьезно. Но главные и самые масштабные выводы, по мнению авторов статьи, надлежит сделать Турции. Созданные Москвой зоны воспрещения доступа A2/AD охватили побережье этой страны с юга и севера. В прах рассыпалась очень затратная программа усиления турецкого флота, которая реализуется в последние годы.

Написанная в начале 90-х, когда Анкара стала почти безраздельно господствовать в Черном и Эгейском морях и в проливной зоне, эта программа предусматривала существенное наращивание возможностей «проецирования силы». То есть — морских наступательных операций, включая десантные. Для этого Турция все еще планирует разработать и построить малозаметные фрегаты класса I (в своей основе это корветы проекта «Ада», но бОльших размеров), оснащенные 16 противокорабельными ракетами, фрегаты ПВО TF-2000, два десантных вертолетоносца на базе испанского универсального десантного корабля типа «Хуан Карлос I» (каждый стоимостью один миллиардов долларов с возможностью размещения американских самолетов пятого поколения F-35B), а также быстроходные эскадренные транспорты снабжения.

Теперь все это, указывается в статье, нуждается в срочном переосмыслении с учетом сложившихся мрачных перспектив. Ни о каких масштабных высадках десантов в нынешних условиях Анкаре мечтать не приходится. Ни на российскую территорию, ни на любую другую, которую стала бы защищать Москва. Снова цитата: «Если не будет неожиданных прорывов в военном деле, и не появятся уникальные противоракетные системы (такие как эффективное оружие направленной энергии), то стратегия A2/AD с ее силами наземного базирования и с серьезными возможностями для нанесения ударов со сплошным поражением одержит верх над концепцией корабельной обороны».

Рассуждения The National Interest стоит, наверное, подкрепить и мнением насчет сложившейся в Черном море стратегической ситуации организаторов и хозяев крымского и сирийского «пузырей» — российских военных. В январе нынешнего года на подведении итогов командно-штабных учений «Кавказ-2016» начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наш Черноморский флот способен уничтожить потенциального противника еще при выдвижении из портов дислокации. И пояснил: «Для этого у Черноморского флота сегодня есть все. Средства разведки, которые обнаруживают цели на дальности до 500 км, средства поражения. Один комплекс „Бастион“ чего стоит — 350 км. До Босфора включительно. Это „Бастион“ — береговой комплекс. А кроме того, есть подводные лодки с ракетами „Калибр“, морская авиация, стратегическая авиация с крылатыми ракетами и так далее».

Десант потенциального противника, как утверждает Герасимов, «не должен дойти до черноморского побережья Крыма, откуда бы он ни шел». Тогда зачем вся эта суета Брюсселя по наращиванию своего военно-морского присутствия вблизи российского Крыма? Зачем демонстративная отработка высадки морского десанта, которая минувшим летом состоялась на побережье Одесской области в ходе совместных украинско-американских учений «Си Бриз-2016»? К чему разговоры о возможном размещении натовской военной базы в грузинском порту Поти?

Возможно, в них есть определенный военно-политический смысл типа демонстрации атлантической солидарности. А вот сугубо военной целесообразности — никакой.