«Его батальон» – фильм Максима Фадеева памяти легендарного «Моторолы»

В фильм «Его батальон» памяти легендарного «Моторолы» вошли хроники боевых действий «Спарты» почти за весь период войны, интервью с участниками этих событий — бойцами и командирами «Спарты», которые рассказали правду о войне на Донбассе.

«Война идет не между Украиной и Донецком – это война более крупных масштабов. Западный мир развязал здесь войну против России. Они пытаются взять под свой контроль Украину, для того, чтобы потом воздействовать какими-то методами на Россию. Поэтому и война идет. Здесь украинцев используют просто как инструмент, как мясо. Им внушили некую национальную идею, и они как стадо повелись на это», — рассказывает заместитель командира ОРБ «Спарта» по боевой подготовке «Немой».

«В новый терминал зашли мы – «Спартанцы», под командованием «Мотора» — порядка 40 человек. Это реальная цифра, которая зашла в новый терминал. Поддержка – артиллерия «Гиви», его танки. «Восток» занимался обеспечением флангов. Понятно, что были раненые у нас – это не секрет. Были и те, кто просто болели. Тяжело было вывезти людей. Противника то было больше, около 100 человек, вполне возможно, что и больше. Точную цифру трудно сказать. Было очень тяжело. Тем более, они там сидели на оборудованных позициях, и было трудно войти в очень большое здание аэропорта. Но, тем не менее, благодаря грамотным действиям командиров и бойцов, отваге, все закончилось успешно для нас», — вспоминает Владимир Жога, «Воха» — командир ОРБ «Спарта».

Документалист информационного агентства News Front Максим Фадеев немало времени провел вместе с бойцами «Моторолы»: сутками находился с ними на передовой. Один раз Фадеев даже получил ранение во время записи очередного материала в районе Донецкого аэропорта.

«Рядом были бойцы Спарты, оперативно оказали доврачебную помощь и доставили в «травму», — вспоминает Фадеев. — Огромное спасибо нашим Донецким врачам и Арсену Павлову, который оказался рядом в самый критический момент».

Фильм после премьеры получил массу положительных отзывов. Люди с восхищением смотрели ленту донецкого режиссера. По многочисленным просьбам фильм был повторно показан в Донецке и Луганске, а также привлек внимание общественности Санкт-Петербурга.

Фильм снимался в реальных условиях на Донбассе, на передовой. Во время монтажа не применялись спецэффекты. Все кадры в фильме были сняты непосредственно автором: как во время учений, так и в реальных боевых условиях.

«В чем загадка Моторолы? Это удивительное сочетание, с одной стороны, воинского таланта и дара. С другой стороны – совершенно нехарактерное для представителей вооруженных сил ощущение большой душевной свободы и лихости», — говорит в фильме писатель, журналист Захар Прилепин.

Кроме этого фильма на нашем канале YouTube можно найти другие документальные фильмы, связанные с «Моторолой», начиная с 2014 года.

Арсен Павлов погиб в результате теракта 16 октября 2016 года в подъезде собственного дома в центре Донецка. Смерть наступила из-за подрыва взрывного устройства, установленного действующей агентурой украинских спецслужб.

Вечная память Герою Донбасса.