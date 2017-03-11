Эрдоган назвал голландцев нацистскими последователями и фашистами

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал решение Нидерландов не принимать самолет главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу. Политик дал понять, что ответ Анкары на эти действия будет зеркальным.

"Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах. Их поездки — это отдельная тема", — заявил Эрдоган.

По словам президента Турции, в Гааге не знают, ни как вести политику, ни международную дипломатию, пишет ТАСС.

"Все они нацистские последыши, фашисты. Пусть Голландия знает, наши граждане, живущие там, поломают ее планы 16 апреля", — добавил политик.

16 апреля в стране планируется провести референдум по изменению в турецкой конституции. 11 марта глава турецкого МИД должен был выступить перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции. Однако его борт в страну не пустили. В связи с инцидентом МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов, пишут РИА Новости.

Мэр Роттердама, где планировалась встреча политика с людьми, Ахмед Абуталеб, в свою очередь, заявил, что агитационный митинг не состоится по причине отзыва владельцем участка разрешения на проведение акции. Отмену мероприятия Чавушоглу проигнорировал, пригрозив Нидерландам санкциями, пишет сайт НТВ.Ru.