Эрдоган назвал власти Нидерландов «фашистами»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение руководства Нидерландов отказать в посадке самолету главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу является «пережитком нацизма».

«Это пережитки нацизма, они – фашисты», - заявил во время выступления в Стамбуле в субботу. По словам Эрдогана, в Гааге ничего не знают ни о политике, ни о международной дипломатии, передает Anadolu.«Как дипломаты вашей страны будут прилетать сюда после того, как вы не пустили нашего министра иностранных дел?», - спросил Эрдоган, обращаясь к Нидерландам.

В субботу МИД Нидерландов не разрешил приземлиться в стране борту с Чавушоглу. Перед этим глава МИД Турции угрожал ввести санкции против Гааги в случае такого шага.

Чавушоглу собирался побывать в Роттердаме на собрании нидерландцев с двойным гражданством, их хотели попросить поддержать на референдуме поправки в турецкую конституцию.

Ранее серию выступлений турецких политиков не разрешили провести в Германии. Комментируя это, Эрдоган сравнил немецкие власти с нацистами.

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