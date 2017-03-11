Итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана: Сирия, энергетика, борьба с террором

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве. На совместной пресс-конференции по окончании встречи Путин и Эрдоган сделали ряд заявлений, касающихся дальнейшего развития российско-турецких отношений, в том числе туризма. Были затронуты вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом и снятия экономических ограничений. Президент России объявил, что достигнута договорённость с Эрдоганом о снятии запрета на работу для сотрудников турецких строительных компаний.

В ходе переговоров в Москве Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и отметили необходимость объединить усилия в борьбе с терроризмом.

«При обмене мнениями по актуальным международным проблемам большое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. Стороны высказались за объединение усилий всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом, констатировали, что во многом благодаря активной роли России и Турции удалось не только добиться прекращения боевых действий между сирийскими правительственными войсками и вооружённой оппозицией, но и начать прямые, конкретные переговоры между противоборствующими сторонами в столице Казахстана Астане», — заявил Владимир Путин по итогам встречи.

Эрдоган отметил, что несмотря на действия турецких вооружённых сил на севере Сирии, Анкара не собирается оккупировать город Манбидж.

«Сегодня есть процесс в Манбидже. Как вы знаете, как Турция, так и Россия хотят сотрудничать с коалиционными силами, и в результате этого сотрудничества в Манбидже приютились хозяева этой территории, именно жители Манбиджа. Чтобы не оккупировать эти территории, наше желание, чтобы сами жители укрепились там», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что как в Сирии, так и в Ираке территориальная целостность обеих стран является основной задачей.

Обсуждая экономические вопросы в отношениях между двумя странами, президент России заявил, что запрет турецким строительным компаниям на работу в России будет снят в ближайшее время.

«Господин президент (Эрдоган. — RT) ставил сегодня вопрос об этом, в том числе применительно к турецким строительным рабочим, в отношении которых действительно был введён запрет на визы, на рабочие визы. Мы договорились сегодня с господином президентом о том, что этот запрет будет снят», — сообщил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о оставшихся санкциях.

«Это произойдёт в самое ближайшее время. Этот вопрос носит чисто технический характер», — отметил Путин. Президент Эрдоган в свою очередь заявил, что Россия и Турция завершили процесс нормализации отношений. После пресс-конференции министр сельского хозяйства Александр Ткачёв сообщил, что лидеры двух стран также обсудили вопрос возобновления поставок в Россию турецких томатов, огурцов и других овощей.

С другой стороны, как пояснил Путин в ходе пресс-конференции, в плане усиления экономических отношений двум странам ещё есть, над чем поработать: по итогам 2016 года зафиксирован спад товарооборота на 32%.

«Такая ситуация, конечно, ни российскую, ни турецкую сторону устроить не может, — отметил президент России. — Стабилизации встречных потоков товаров, услуг и капиталов призвана содействовать подписанная сегодня комплексная программа сотрудничества на 2017-2020 годы».

Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что прошедшая встреча подтвердила завершение процесса нормализации отношений Москвы и Анкары.

«Нам удалось преодолеть провокационные действия и все проблемы. Было проведено много работы для нормализации наших отношений. Мы считаем, что есть заметный сдвиг в наших отношениях. Я считаю, что мы завершили процесс нормализации в результате нашего сегодняшнего совещания», — отметил Эрдоган.

Затронут был и вопрос туризма. В частности, турецкий лидер выразил надежду на то, что туристичекий поток между двумя странами восстановится. Эрдоган подчеркнул, что Анкара прилагает все усилия к обеспечению безопасности зарубежных гостей, в том числе и россиян.

«Необходимо отметить, что в последнее время граждане России занимают первое место по посещению Турции, надеюсь, что эту цифру мы снова достигнем и ещё раз на самом безопасном уровне продемонстрируем наше гостеприимство», — отдельно отметил он. Владимир Путин выразил надежду, что работа эти усилия будут продолжены.

Кроме того, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, президент России вспомнил и о собственном опыте:

«Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономике Турции, но и для нас, для россиян, это очень важная составляющая нашей жизни за последние годы стала. Сотни тысяч, миллионы граждан России отдыхали в Турции и находили обстановку там очень благоприятной и очень дружественной. Это мы все знаем. Я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда ещё не работал здесь, в Москве. И у меня от этого отдыха самые хорошие и добрые чувства остались и хорошие воспоминания».