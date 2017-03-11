Крылатая ракета «БраМос» с радиусом действия свыше 400 км была успешно испытана в Индии

Об этом в субботу сообщил управляющий директор российско-индийского СП BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мишра.

«Сегодняшнее событие доказало, что ракета с радиусом действия свыше 400 км более точена, чем снайперская винтовка, бьющая цель на расстоянии 100 метров, — заявил он. — Поздравляю индийских и российских ученых с этим великолепным технологическим достижением, наши страны могут им гордиться».

Глава BrahMos Aerospace напомнил, что ранее максимальная дальность полета этого типа ракет составляла 290 км, ее технологическое обновление произошло после того, как Индия получила полноправное членство в Режиме контроля за ракетными технологиями (РКРТ), снявшее ограничения на дальность полета крылатой ракеты.

Старт был произведен Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) с полигона на острове Абдул Калам, расположенном к востоку от побережья штата Орисса в 11:30 (09:00 мск). «Ракета точно поразила указанную наземную цель, „БраМос“ доказал свое превосходство как лучшая сверхзвуковая система крылатых ракет в мире», — подчеркнул Судхир Кумар Мишра.

Совместное российско-индийское предприятие «БраМос» было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, получившей аналогичное название. Первый запуск ракеты состоялся 12 июня 2001 года с береговой пусковой установки.