Машина с абаканцами утонула на Красноярском водохранилище, погиб рыбак

Трагедия произошла сегодня утром недалеко от населённого пункта Лебяжье.

Трое мужчин выехали на участок акватории со стороны Советской Хакасии Боградского района. Лед не выдержал веса легковушки. Транспортное средство ушло под воду. В машине находились три жителя Абакана. Двоим удалось выбраться. Погиб мужчина 68 лет. К месту происшествия выдвинулись спасатели из Красноярского края. В ГУ МЧС России по Хакасии предупреждают, выходить выезжать на лед сейчас крайне опасно.

Видеокомментарий заместителя начальника ГУ МЧС России по Хакасии Романа Стрельникова.

Видео: ГУ МЧС России по Хакасии

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







