Нидерланды не пускают в страну самолет турецкого министра иностранных дел

Правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который намеревался выступить на митинге в преддверии референдума в Турции.

В заявлении правительства Нидерландов указывается, что такое решение принято из-за "угрозы общественному порядку и безопасности" в связи с возможным визитом турецкого министра в Роттердам.

При этом в документе отмечается, что власти Нидерландов вместе с Турцией занимались поиском "приемлемого решения" вопроса, но "до окончания этих переговоров турецкие власти публично пригрозили санкциями". "В связи с этим поиск разумного решения невозможен", — заявляет кабинет министров.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Нидерландам зеркальными мерами. "Запрещайте нашим министрам иностранных дел летать сколько вам угодно, но теперь давайте посмотрим, как ваши рейсы будут садиться в Турции", — цитирует турецкого лидера агентство Франс Пресс.

Кроме того, Эрдоган назвал власти Нидерландов "фашистами", а их действия — пережитком нацизма. "Они ничего не знают ни о политике, ни о международной дипломатии", — передает слова президента турецкое агентство Anadolu.

Позже стало известно, что МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов.

Чавушоглу собирался посетить митинг турецкой общины в Роттердаме, чтобы убедить нидерландцев с двойным гражданством голосовать за поправки в турецкую конституцию. При этом в Нидерландах заявляли, что не разрешат турецкому министру выступить на митинге. Кроме того, мэр Роттердама Ахмед Абуталеб сообщил, что митинг не состоится, так как владелец участка, на котором он должен был пройти, отозвал разрешение.

Несмотря на это, глава МИД Турции заявил, что поедет в Роттердам, и пригрозил введением санкций, если ему откажут в полете в Нидерланды.

На референдум, который пройдет в Турции 16 апреля, вынесен пакет изменений в конституцию, предполагающий смену парламентской формы правления на президентскую.