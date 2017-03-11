Ночью в Хакасии спасатели тушили дом, сараи и сено

11.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ЧП случились в Усть-Абаканском и Аскизском районах.

Вчера в 22:55 по местному времени в Чапаево загорелся частный жилой дом. 19 огнеборцев около двух с половиной часов устраняли последствия возгорания. К тушению пожара привлекалось пять единиц техники.
Ночь выдалась жаркой и для сотрудников МЧС из Аскизского района. В Усть-Камыште они ликвидировали загорание надворных построек и сена на территории частного домовладения. На тушение пожара у спасателей ушло четыре часа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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