Новый регламент ГИБДД: какие новшества ждут водителей после 1 апреля

С 1 апреля этого года вступает в силу обновленный Административный регламент ГИБДД. По сравнению с ныне действующим приказом №185 от 2 марта 2009 года регламент претерпел значительные изменения. Ключевые моменты нового приказа для РИА Новости прокомментировал Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов: "Новый регламент регламентирует для сотрудника полиции те формы поведения, которые уже "устаканились" в практике. Возможно, одна из основных целей поправок — защитить саму инспекцию от нарушений сотрудников: ведь очевидно, что не все сотрудники юридически грамотны".

Принудительный европротокол

Стоит отметить ряд моментов. Важнейший из них касается алгоритма оформления ДТП. Отныне при возможности оформления европротокола — если участников ДТП всего двое, пострадавших нет, а ущерб составил не более 50 тысяч рублей — сотрудник ГИБДД может отказаться приезжать для оформления на месте. Сейчас сплошь и рядом водители стараются вызвать инспектора на место и дождаться его: даже если ущерб небольшой, возможны скрытые повреждения.

А в будущем при звонке в ГАИ в случае ДТП вам скажут: фотографируйте на телефон, составляйте схему происшествия и приезжайте для оформления. Это абсолютно непривычно для наших водителей. Хотя и понятно, зачем так сделано. В крупных городах невозможно на все мелкие аварии вызывать сотрудников полиции.

Подчинись любому копу

Далее: в новом регламенте прописано, что отныне остановить автомобиль может любой сотрудник полиции. Не только инспектор ДПС, как это указано в пока еще действующем документе. Так что "тормозить" машины теперь могут и борцы с экономическими преступлениями, и сотрудники отделов по работе с несовершеннолетними… Если у них есть основания предполагать, что вы нетрезвы или еще каким-либо образом нарушаете закон.

В некоторых случаях регламент "шире", чем вышестоящий федеральный закон "О полиции". Так, в законе прописано, что при необходимости сохранить улики на месте происшествия или дать работать следствию сотрудник полиции может потребовать от граждан удалиться с места правонарушения. А в новом регламенте ГИБДД инспектор может просто потребовать от посторонних освободить место нарушения. Это может выглядеть так: вы едете за рулем, рядом едет ваша супруга, происходит конфликт с полицией, она начинает снимать на мобильный телефон, а ей говорят: "Покиньте место правонарушения". И такое требование можно оспорить только при помощи федерального закона — если, конечно, его знать.

Снимать, но не обыскивать

С другой стороны, у инспекторов ГИБДД появилась обязанность предупреждать о проведении съемки в патрульном автомобиле. Это давно пора было сделать: интернет наполнен видеороликами, где нетрезвый гражданин сам себя бьет и говорит, что будет жаловаться на побои. Теперь посадка человека в патрульный автомобиль должна предваряться словами полицейского, что ведется видеозапись.

При этом из регламента убрали требования о том, что снимать видео полицейские могут только на сертифицированные устройства. Теперь инспектор, как и водитель, может снимать на личный мобильный телефон. Вам он не имеет права препятствовать, но и сам имеет право снимать.

Изменились и правила досмотра автомобилей и водителей. Если раньше для проведения досмотра, в том числе личного, нужны были только понятые, то теперь эта процедура возможна лишь при наличии данных, что у человека имеются при себе (или в автомобиле) оружие, наркотики и тому подобные запрещенные вещи. Если же такой информации нет, то и досмотреть не имеют права. Вообще-то это опасно: теперь неадекватных граждан (у которых может иметься при себе, скажем, нож) нельзя будет "профилактически" досмотреть.

Ваши документы

Законодатели придумали средство против особенно строптивых водителей, не желающих отдавать в руки инспектора свои документы. В новом регламенте прописан запрет удерживающих устройств и обложек для водительских документов. Так что права, полис и другие бумаги придется показывать инспектору по отдельности.

Зато регламентирована работа ГИБДД с сайтом Госуслуг. Теперь указаны сроки, в течение которых должна быть добавлена информация о рассмотрении дел. Так, информацию об итогах проведенного разбора ДТП будут указывать в течение двух-трех суток с момента проведения, а через год информация о совершенных нарушениях должна удаляться.

Проследят за тахографами и эвакуаторами

Хорошая новость: сотрудник ГИБДД теперь может проверить и тахографы. Причем во внимание будут приниматься не только километраж и скорость, но и режим труда и отдыха. Это особенно важно для автобусных перевозок — хоть какая-то уверенность, что водитель не заснет за рулем. Но и для грузовиков, водители которых проводят за рулем по 12 и больше часов из-за экономии перевозчика на сменных шоферах, — это весьма важно.

Свои писаные правила теперь появились и у службы эвакуации автомобилей за нарушения. Сейчас, если авто эвакуируют, об этом сообщают в дежурную часть, чтобы, позвонив туда, вы могли узнать, что произошло. Теперь инспекторы обязаны это делать. И еще один момент: сотрудник ГИБДД отныне не имеет права никуда уходить до начала движения эвакуатора.

Так или иначе для законопослушных водителей изменения минимальны. Но, как и всегда, можно порекомендовать садящимся за руль знать законы — а их список не ограничивается ПДД — и сохранять в машине их распечатки. Хорошее знание закона "О полиции", к примеру, во многом оберегает от неприятностей.