Пенсионерам объяснили преимущества карты «Мир»

Отечественные пенсионеры проявляют повышенный интерес к своему будущему. В последнее время власти неоднократно принимали решения, которые шли вразрез с прежними обещаниями об улучшении материального положения граждан пенсионного возраста.

В качестве наиболее обсуждаемого момента по этому поводу следует обратиться к работающим пенсионерам. С недавнего времени они были лишены в праве получения пенсии с учетом регулярных индексаций. Государство объяснило свое решение экономией бюджетных ресурсов. Несмотря на многочисленные недовольства граждан, отказываться от своей затеи государственные деятели не стали.

Вскоре пенсионеров перепугали комментариями о том, что вскоре они смогут получать пенсии только на карты отечественной платежной системы "Мир". Несмотря на то, что вскоре пенсионеров успокоили, заверив, что переход не будет носить обязательный характер, определенные вопросы остались. В частности, пенсионеры были поражены тем, что их карманы решили в очередной раз обчистить. Речь шла о годовом обслуживании карты в размере 750 рублей. Этот момент даже прозвали налогом на пенсию. Проще говоря, карты "Мир" выставляли исключительно в негативном свете.

Однако в действительности ситуация совершенно противоположная. Оказалось, что никакой комиссии за данную карту с пенсионеров брать не планируется. Более того, карты "Мир" универсальны и надежно защищены, что дает пенсионерам целый ряд преимуществ в случае оформления карты для получения пенсии.

К наиболее важным преимуществам карт "Мир" можно отнести следующие моменты:

• Отсутствие платы за годовое обслуживание;

• Возможность настроить автоплатеж за услуги ЖКХ;

• Моментальный перевод средств с карты на карту;

• Возможность подключения бонусной программы "Спасибо от Сбербанка";

• Отсутствие процента за снятие наличных в банкоматах Сбербанка;

• 3,5% годовых на остаток по карте (распространяется только на пенсии).

Таким образом получается, что на самом деле карты "Мир", на которые перевели всех бюджетников, обладают целым рядом удобств и преимуществ по сравнению с аналогами. Поэтому пенсионерам нет необходимости волноваться, что государство хочет их обмануть.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







