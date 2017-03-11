Правительство РФ утвердило стратегию по разрушению семьи и материнства в России

Премьер Медведев подписал Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы



Глава Правительства Дмитрий Медведев выполнил свое обещание Валентине Матвиенко, и подписал сегодня изготовленную феминистками из Минтруда стратегию по женщинам. Хотя, в результате критики родительских организаций, из текста Стратегии ушли некоторые одиозные положения, основная направленность документа не изменилась: правительство намерено бороться со «стереотипом» что женщина—это прежде всего мать и хозяйка, а также обеспечить «выравнивание доли мужчин и женщин во власти».



Как уже рассказывала «Катюша» , мечта феминисток и сексменьшинств, эта «Стратегия» была разработана в недрах Минтруда по просьбе вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, и нацелена на разрушение «стереотипа» о роли женщины в обществе как матери . Валентина Матвиенко, с незапамятных времен водившая дружбу с Кареловой, взялась за продвижение Стратегии в коридорах власти—и в середине февраля буквально вырвала у премьера Медведева обещание подписать документ к 8 марта. Вчера Валентина Ивановна напомнила премьеру о его обещании, выступив на церемонии вручения премии Евразийского женского форума "Общественное признание. Женщина года": "Мы обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой подписать этот документ, сделать подарок женщинам к 8 Марта, - напомнила она. - Надеемся, что Дмитрий Анатольевич это сделает и сам, наверное, об этом объявит".



Комсомол ответил «есть»: утром 8 марта на сайте правительства появилось распоряжение №410-Р «Утвердить прилагаемую Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы (далее - Стратегия). 2. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при решении задач в области улучшения положения женщин. 3. Минтруду России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 3-месячный срок разработать и внести в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации в 2017 - 2018 годах I этапа Стратегии. 4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии при решении задач в области улучшения положения женщин»



Беглый анализ Стратегии показывает: хотя Правительство и убрало из текста слово «гендер» (изначально в документе преодоление «гендерных стереотипов» называлось в числе важнейших целей Стратегии), суть документа от этого не поменялась. В частности, стратегия декларирует курс на борьбу с семейно-бытовым насилием, внедрение ЭКО и прочие репродуктивные технологии, профилактику инфекционных заболеваний среди девочек (что на практике будет скорее всего будет означать введение секспросвета), выравнивание доли мужчин и женщин во власти, научные исследования по равноправию полов, обучение детей ненасильственному решению конфликтов (будут внушать, что воспитательные шлепки - это преступление) и т.п. Для реализации Стратегии создается специальный комитет, который должен подготовить в 3-месячный срок свои предложения по реализации Стратегии. Подробный анализ текста Стратегии на сайте общественного уполномоченного по защите семьи в СПб и ЛО.



В этой связи хочется спросить господина Медведева и иже с ним: почему для реализации сомнительной поделки феминисток из Минтруда ( вглядитесь в эти лица ) создаются координационные советы—а несравненно более важный, действительно стратегический документ, «Стратегия национальной безопасности», утвержденная Указом Президента России №683 от 31.12.2015, до сих пор не только не исполняется, но даже и не известен большинству чиновников. В том числе, похоже, и некоторым членам правительства во главе с Дмитрием Медведевым.



Так, в частности, пункт 43 Стратегии национальной безопасности называет покушение на традиционные духовно—нравственные ценности в числе основных угроз государственной и общественной безопасности страны. Именно такую угрозу и создает подписанный Медведевым документ.



В такой ситуации нам остается требовать от Президента принять установленные Конституцией меры в отношении Правительства, которое явно вышло за пределы своих полномочий, навязывая российскому обществу свое видение мира, странным образом совпадающее с интересами глобальных финансовых элит.



Ведь не секрет что весь этот цирк со «Стратегией в интересах женщин»--отнюдь не фантазия наших доморощенных комсомолок, а результат переработки инструкций международных организаций, где правят бал отнюдь не лица, разделяющие «российские традиционные духовно—нравственные ценности».



Кстати, вчера, накануне подписания стратегии по женщинам Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект еще одной профессиональной защитницы женщин, «дамы с прической» сенатора Валентины Петренко. Как уже рассказывала «Катюша» , Петренко внесла в Думу законопроект № 1051801-6 о запрете «неправильных» имен младенцев. В нем, как и в «Стратегии действий в интересах женщин», конечно, есть здравые мысли –но есть и отсылочная норма о регистрации новорожденных как «подкинутных» в случае нарушения месячного срока регистрации ребенка родителями. В этом случае ФИО ребенку присваивают органы опеки, они же становятся его законными представителями, а кормящая мать, которая пропустила срок регистрации ребенка (даже в случае болезни), становится ему никем. Точнее, будет квалифицирована как лицо, незаконно удерживающее ребенка, со всеми вытекающими (изъятие ребенка и т.п.).



Против законопроекта, по призыву Общественно уполномоченного по защите семьи в Петербурге, выступили сотни родителей и некоторые депутаты—в результате госпожа Петренко потерялась, и какое-то время не могла дойти до ГосДумы. Вчера, в ходе слушаний в Думе, против скандальной отсылочной нормы выступила даже содокладчик, представитель профильного комитета Ирина Белых. Представитель ЛДПР в Думе Ярослав Нилов назвал этот закон «ювенальным», а депутат Виталий Милонов возмутился тем что законопроект ставит вне закона беременную мать, которая поехала на дачу, там родила ребенка и не успела поставить его на учет в месячный срок». Примечательно, что госпожа Петренко легко согласилась со всеми упреками, пообещав убрать вызвавшую возмущение родителей норму ко второму чтению.



Теперь, после принятия медведевской «Стратегии» по женщинам, граждане типа Петренко или Крашенинникова получили мощную поддержку. И не исключено, что в ближайшее время мы получим от них целый поток ювенальных и секспросветовских законов. Пример «переобувания наоборот» вчера продемонстрировал депутат единоросс Евгений Марченко—который некогда был депутатом питерского ЗакСа от «Справедливой России» и называл себя православным патриотом, а теперь заседает в Думской фракции «партии власти» и примеряет личину ювенальщка. Так, вчера этот субьект высказал мысль что, если родители за месяц не удосужились зарегистрировать ребенка, в такой семье «проблемы», и ее нужно ставить на учет в органах опеки, комиссиях по делам несовершеннолетних и ОВД.







В итоге законопроект № 1051801- 6 в был принят в первом чтении.



Образцы писем Президенту против «Стратегии действия в интересах женщин» на сайте общественного уполномоченного по защите семьи в СПб и ЛО.

