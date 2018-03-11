Путин распорядился поднять пенсии россиян

Российский президент Владимир Путин выступил с обнадеживающим для пенсионеров заявлением. Он пообещал гражданам пенсионного возраста дополнительные надбавки к пенсиям. Таким образом удастся снизить уровень бедности среди отечественных пенсионеров.

Сейчас в самом разгаре избирательная кампания. Действующий президент Владимир Путин, который изъявил желание вновь участвовать в выборах, косвенным образом проводит эту кампанию. В ее рамки можно уместить и свежее заявление главы государства о надобности оказания дополнительной материальной помощи пенсионерам.

В частности, в данном случае речь идет о ежегодном повышении пенсии на 700 рублей. Именно о такой сумме говорил президент России, когда обращался с посланием к Федеральному собранию. По словам Путина, власти сделают все возможное, чтобы обеспечить устойчивый рост пенсий.

Вместе с этим нужно напомнить о том, что ранее Владимир Путин анонсировал доведение пенсий до заработной платы конкретного гражданина, которую он получал по месту официального трудоустройства до выхода на пенсию. Подобные планы могут быть реализованы в краткосрочной перспективе.

Напомним, следующая плановая индексация пенсий состоится 1 апреля 2018 года. На повышение в размере 2,9 процента смогут рассчитывать получатели социальных пенсий.

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