Россия и США планируют создать канал спецсвязи по Сирии на уровне генералов

Как ранее писали Вести.Ru, Грегори Хикс подчеркнул, что в будущем военные России и США будут вести разговор по Сирии "на более высоком уровне", чем сейчас.

"И еще раз напоминаю — эта дискуссия только началась", — отметил он.

Между тем, Россия хотела бы совместно с США укрепить лидирующую роль стран в процессе решения проблем безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы хотели бы продолжить и даже укрепить вот эту смычку, совместную лидирующую роль России и США, от которых много зависит на Ближнем Востоке, так же как и на международной арене в целом, в плане решения глобальных проблем, вызовов. В том числе на площадке ООН и ее Совета Безопасности", — отметил он.

По словам Богданова, в РФ ожидают назначения новых людей в американской администрации, которые будут заниматься практическими вопросами, включая сирийское урегулирование и выработку общих подходов по этому вопросу, передает ТАСС.

Тем временем в Пентагоне отметили, что развитие отношений с Россией поможет сделать мир безопаснее. В американском минобороны считают необходимым развивать каналы связи с российскими военными для предотвращения конфликтов в Европе, Сирии и Тихом океане.

"Каналы связи между США и лидерами РФ необходимы, чтобы помочь снизить риск потенциальных столкновений или инцидентов. Силы США постоянно действуют в районах рядом с российскими силами, например, в Средиземном, Черном, Балтийском и Северном морях, в Европе, Тихом океане и Сирии", — заявили в пресс-службе Пентагона.

Ранее глава КНШ Джозеф Данфорд заявил,, что Москва и Вашингтон договорились создать канал связи на уровне генерал-лейтенанта со стороны США и генерал-полковника со стороны РФ, чтобы в случае кризиса иметь открытую линию связи, пишут РИА Новости.