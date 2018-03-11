Россиянам доплатят к пенсии за большой стаж

11.03.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Число российских пенсионеров, которые пытаются выяснить свежие законодательные инициативы и решения, касающиеся их пенсионного обеспечения, постоянно растет. Люди взволнованы по той причине, что власти с недавнего времени начали сокращать социальные расходы.

Россиянам доплатят к пенсии за большой стаж

В числе интересующихся имеются и те граждане, которые за свою жизнь до выхода на пенсию успели изрядно потрудиться. Они пытаются выяснить, какие на сегодняшний день имеются поощрения за большой стаж. Ведь еще в Советском Союзе зародилось правило, согласно которому те граждане, которые имеют за плечами много лет стажа, рассчитывали на добавку к пенсии.

Сейчас можно говорить о дополнительной выплате к основной пенсии только для тех пенсионеров, у которых имеется 50 лет трудового стажа и более. В данном случае граждане получает примерно одну тысячу рублей к своей пенсии. Точный размер прибавки варьируется и зависит от региона проживания человека.

Интересно заметить, что многие пенсионеры не знают о существовании всевозможных надбавок к пенсии. По той причине, что государственные чиновники широко их не афишируют, некоторые из пенсионеров попросту не обращаются за повышением пенсии в Пенсионный фонд.

Таким образом можно констатировать, что пенсионерам, которые подозревают, что их обманывает государство, следует обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда, где сотрудники прояснят ситуацию. В том же случае, если человеку действительно полагаются дополнительные выплаты, будет произведен перерасчет пенсии.

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