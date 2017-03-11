Самолёты морской пехоты США на 75% не летают

11.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Самолёты морской пехоты США на 75% не летают

Около 75% американской истребительной и штурмовой авиации Корпуса морской пехоты выведены из строя, пишет National Interest. Сообщается, что упор в ближайшее время может быть сделан на более интенсивном использовании беспилотников.

Ранее  командующий Корпуса морской пехоты США Гэри Томас заявил, что как минимум 55% авиационной техники этого рода войск находится в неготовом к бою состоянии.

«Мы хотим, чтобы хотя бы 75% от нашей авиатехники были в состоянии боевой готовности. На сегодняшний день среди всей нашей авиатехники этот показатель достигает порядка 45%», сообщил он.

Томас добавил, что состояние многих самолетов несопоставимо с теми угрозами, с которыми они могут столкнуться.

В начале февраля американские СМИ сообщили, что более 60% палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать, при этом Пентагону не хватает средств на ремонт техники. Сообщалось, что летать не могут 53% всех воздушных судов Военно-морского флота США.

Фото: U.S. Air Force

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 26 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
85, за 0,359