Самолёты морской пехоты США на 75% не летают

Около 75% американской истребительной и штурмовой авиации Корпуса морской пехоты выведены из строя, пишет National Interest. Сообщается, что упор в ближайшее время может быть сделан на более интенсивном использовании беспилотников.

Ранее командующий Корпуса морской пехоты США Гэри Томас заявил, что как минимум 55% авиационной техники этого рода войск находится в неготовом к бою состоянии.

«Мы хотим, чтобы хотя бы 75% от нашей авиатехники были в состоянии боевой готовности. На сегодняшний день среди всей нашей авиатехники этот показатель достигает порядка 45%», – сообщил он.

Томас добавил, что состояние многих самолетов несопоставимо с теми угрозами, с которыми они могут столкнуться.

В начале февраля американские СМИ сообщили, что более 60% палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать, при этом Пентагону не хватает средств на ремонт техники. Сообщалось, что летать не могут 53% всех воздушных судов Военно-морского флота США.

Фото: U.S. Air Force