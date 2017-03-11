СМИ США о хакерах ЦРУ: старик Оруэлл вертится в гробу

Когда, казалось бы, дно уже достигнуто, всегда может появиться замечательный украинский, британский или американский журналист, который откроет новые горизонты. Некогда уважаемое издание Вашингтон пост признало достоверность предоставленных WikiLeaks документов и попыталось объяснить американцам, почему когда ЦРУ следит — это и есть высшая демократия.

«Первое, что необходимо сказать об архиве хакерских инструментов, которые были украдены у ЦРУ и опубликованы на сайте WikiLeaks, это то, что они являются не инструментами массовой прослушки, а средствами слежки за конкретными телефонами, компьютерами и телевизорами. Нет никаких доказательств того, что эти инструменты использовались против американцев или применялись каким-то неподобающим образом. Если бы такие доказательства существовали, будьте уверены, WikiLeaks — чья главная задача состоит не в том, чтобы обеспечивать прозрачность, а в том, чтобы подрывать основы национальной безопасности США — обязательно опубликовал бы их. Из этого следует, что целевыми объектами этих хакерских методов — то есть теми, кто извлечет наибольшую пользу из их публикации — являются террористы (ТОЗР) «Исламское государство», северокорейские создатели атомных бомб, иранские, китайские и российские шпионы и другие противники США», — успокоили читателей американские журналисты.

Вот тут сразу появляется куча вопросов. Во-первых, насколько известно, опровержения в прослушке американцев и европейцев от ЦРУ не было и то, что в опубликованных документах их не было, еще не говорит, что их не было совсем. Во-вторых, весь мир второй год слушает сказки про «вмешательство в дела» США, Германии, Франции никем не названных «русских хакеров», а тут целый доклад с фактами откровенного вмешательства самой натуральной разведки ЦРУ, и это нормально.

Собственно, дальше пошло типичное переведение стрелок с больной пойманной головы на здоровую:

«WikiLeaks заявляет, что бывший сотрудник структур американского правительства передал ему 8761 файл, которые этот сайт опубликовал во вторник, 7 марта. Однако учитывая тесные связи этой организации с российскими разведывательными службами — связи, существование которых было подтверждено в результате расследования хакерских атак на системы национального комитета Демократической партии, проведенного американским разведывательным сообществом — вряд ли кто-то удивится, если выяснится, что за этой утечкой тоже стоит Москва. Кремль, несомненно, будет очень рад, если ЦРУ уменьшит интенсивность или вообще прекратит свои шпионские операции по всему миру, поэтому, вполне возможно, именно он сочинил для WikiLeaks ложный и ханжеский предлог для публикации этих файлов, а именно призыв к началу «публичного обсуждения» полномочий ЦРУ и созданию внешних механизмов контроля над деятельностью этого агентства. В дополнение к потере ценных инструментов слежки ЦРУ теперь окажется — именно этого и добивались разоблачители — в центре ожесточенных споров и будет вынуждено противостоять неразумным призывам к «сотрудничеству» с технологическими компаниями. Сторонники теории о том, что «государство в государстве» стремится ослабить администрацию Трампа, охотно ухватятся за опубликованные данные о том, что в арсенале ЦРУ были инструменты и языки других стран: теперь они с полным правом смогут заявить, что хакерские атаки на национальный комитет Демократической партии на самом деле были операцией ЦРУ «под чужими флагами», — продолжило американское издание.

Вот тут бы прочитать доказательства

«связи, существование которых было подтверждено в результате расследования хакерских атак на системы национального комитета Демократической партии, проведенного американским разведывательным сообществом», хотя бы на уровне документов, предоставленных хакерами, а не домыслов бабки Клинтон. Американских бабок за последние месяцы мы уже наслушались вдоволь и про хакеров, и про вмешательства, и про Айболитов. Хотелось бы чего-то посущественней. Но нет, зачем, джентльменам верят на слово — сказали, есть связь, значит есть. Хоть не поженили хакеров на ФСБ, и за то спасибо.

К слову, а почему никто не обсуждает, что хакеров нанял Трамп, дабы завалить бабку и стать президентом? Или китайцы. Или товарищ Ким, между выдуманными той же Вашингтонкой расстрелами из пушек очередной сотни несуществующих генералов и созданием ядерной бомбы? Взломали же корейцы Голливуд, когда им надо было. Тут ответа тоже нет. И напоследок самое вкусное.

«Борцы за гражданские права настаивают на том, чтобы работающие на американское правительство хакеры информировали производителей смартфонов и компьютеров об уязвимых местах их продуктов, а не использовали их для проведения своих операцией. Нет никаких сомнений в том, что ЦРУ сможет пережить эту утечку и создать новые инструменты. По словам экспертов, большая часть из того, что было опубликовано, представляет собой относительно несложные вредоносные программы. Однако ЦРУ, как и другие представители разведывательного сообщества, должно будет решить очень важный вопрос о том, как можно продолжить эффективно работать в киберпространстве и одновременно защитить свои собственные секреты и методы. Сейчас необходимо еще раз пересмотреть процедуры проверки сотрудников и подрядчиков, имеющих доступ к сверхсекретным данным, и создать более эффективные средства защиты от проникновения извне. Однако этому агентству ни в коем случае не стоит останавливать процесс разработки качественных технологических инструментов, позволяющих США сохранять свое преимущество над противниками, в том числе средства слежки за ними», — закончили журналисты.

То есть следили, следят и будут следить ради «свободы людей». Нам же стоит добавить, что таким же образом можно оправдать огромное количество деяний. Например, убийства мирных жителей в Мосуле представить борьбой за гуманизм, помощь боевикам «Азова», как борьбу с фашизмом, гей-парад, как борьбу за семейные ценности. Оруэлл был бы в восторге. Одним из самых ярких моментов его романа «1984» было двоемыслие:

«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие — душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твёрдо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в неё верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, — всё это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом „двоемыслие“, необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаёшь, что мошенничаешь с действительностью; ещё один акт двоемыслия — и ты стёр это в памяти; и так до бесконечности, причём ложь всё время на шаг впереди истины. В конечном счёте именно благодаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, ещё тысячи лет может удаваться) остановить ход истории» (часть вторая, IX: книга Голдстейна«Теория и практика олигархического коллективизма», глава 1).

«Ключевое слово здесь — белочёрный. Как и многие слова новояза, оно обладает двумя противоположными значениями. В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно утверждать, что чёрное — это белое, вопреки очевидным фактам. В применении к члену партии — благонамеренную готовность назвать чёрное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: ещё и верить, что чёрное — это белое; больше того: знать, что чёрное — это белое, и забыть, что когда-то ты думал иначе. Для этого требуется непрерывная переделка прошлого, которую позволяет осуществлять система мышления, по сути охватывающая все остальные и именуемая на новоязе двоемыслием» (часть вторая, IX: книга Голдстейна, глава 1).

То, что мы сегодня наблюдаем — это уже не двойные стандарты, по которым одним можно, а другим нельзя. Это именно ожившая антиутопия, где всем правит двоемыслие, когда черное становится белым. Тот самый момент, когда страшная сказка стала былью…

РИА Катюша