США не являются морской супердержавой. Разоблачение мифов

Череда громких коррупционных скандалов, инцидентов связанных с надежностью и качеством надводных и подводных кораблей заставила многих мировых экспертов пересмотреть один из главных военно-стратегических вопросов последних десятилетий. Являются ли американские ВМС, которые многие специалисты называют лучшими и самыми боеспособными в мире, таковыми на самом деле?

Великий флот и проблемы с качеством

О необходимости поддерживать надводные и подводные корабли в надлежащем состоянии говорили все без исключения президенты Соединенных Штатов. Если не принимать во внимание стремления американских военных и промышленных концернов «попилить» государственные деньги, то реальную опасность в случае полномасштабной войны будет представлять только российский военно-морской флот.

Главная ставка американским командованием, как и прежде, делается на носители межконтинентальных баллистических ракет - подводные ракетоносцы типа «Огайо». Помимо «стратегов», приказ действовать в случае начала войны получат и многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния». Важно понимать, что в сравнениях двух флотов многие эксперты называют американские ВМС самыми мощными в мире в виду численного превосходства над флотами других государств.

Однако количественный перевес, который образовался во многом благодаря развалу СССР и тяжелейшему состоянию ВМФ в России в 90-е годы, не может обеспечивать безопасность даже такого государства, как Соединенные Штаты. Несмотря на то, что оборонные бюджеты США и следующих нескольких государств вместе взятых нельзя сравнивать даже приблизительно, американские промышленники скрывают главную проблему отечественного кораблестроения - качество изделий.

Безусловно, отдельные, но тем не менее, многочисленные инциденты с американскими надводными судами и подводными лодками в полной мере могут и не отражать реальной боеготовности американских ВМС, однако, один вопрос в этом случае стороной обойти все же нельзя. Еще в 2010 году американские ВМС потряс грандиозный скандал, напрямую связанный с качеством изготовления подводных лодок. Суть претензий командования ВМС к заводу, выпускающему многоцелевые АПЛ типа «Вирджиния» сводилась к тому, что с подводных лодок начала отваливаться специальная резиновая обшивка, значительно снижающая шумность лодки.

С проблемой обещали разобраться быстро, однако никаких данных о том, что ремонт АПЛ «Техас» - первой из субмарин с разваливающимся спецпокрытием был произведен - до сих пор нет. Вновь о проблеме вспомнили, когда американские споттеры запечатлели вторую подводную лодку типа «Вирджиния» - АПЛ «Миссисипи» с такими же «дырами» на корпусе. Важно понимать, что деформированное покрытие на основе специальной резины напрямую не влияет на ходовые качества и боеспособность АПЛ, однако в боевых условиях, фактически, ставит крест на таких свойствах современных подводных лодок, как малозаметность и скрытность.

Американские эксперты тут же стали гадать, почему, или благодаря кому проблема супердорогих и напичканных электроникой подводных лодок не решается до сих пор. Один из ведущих американских военных экспертов Норман Полмар предположил, что специальный клей, которым листы площадью в несколько квадратных метров каждый приклеивают к прочному корпусу субмарины, просто не выдерживает резких перепадов температур. Российские специалисты-материаловеды, в свою очередь, высказывают предположение, что имеет место не только технологический просчет или ошибка на стадии разработки, но и несоблюдение технологии «поклейки» специального материала.

Эксперты отмечают, что вероятнее всего, проблема отваливающегося противогидролокационного покрытия носит не единичный характер. В переводе с военно-технического на человеческий язык это означает, что стараниями разработчиков и рабочих завода-изготовителя для американских ВМС были построены подлодки с критической уязвимостью, благодаря которой запеленговать субмарины даже во время учений не составляет большого труда.

12 авианосцев

Содержание десятка авианосцев, их модернизация, текущий и незапланированный ремонт, не говоря уже о других расходах - обходится американским налогоплательщикам чрезвычайно дорого. Однако набирающий Китай и Российская Федерация, активно модернизирующие и обновляющие собственный военно-морской флот не позволят Соединенным Штатам начать экономить в ближайшем будущем. Несмотря на прагматизм и взвешенную оценку происходящего в Вооруженных силах страны, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что ВМС США понадобятся аж 12 новых авианосцев.

Прагматизм и взвешенность в этом случае отходят на второй план, поскольку главным вопросом является цена, которую ВМС заплатят за такое приобретение. Нехитрая математика позволяет посчитать, во сколько обходится содержание каждого из авианосцев ВМС США в данный момент. Важно обратить внимание на тот факт, что авианосец, каким бы современным он не был, один в боевые походы не ходит. Содержание авианосной ударной группы (АУГ) обходится американскому бюджету примерно в 210 миллионов долларов в месяц.

В данный момент американские ВМС имеют в своем составе 10 авианосцев. Посчитать конечную сумму довольно легко. При этом близкие к Пентагону специалисты уже не раз отмечали, что авианосцы типа «Нимиц» нуждаются в замене, а корабли сопровождения не могут в полной мере защитить дорогостоящие суда и несколько тысяч человек экипажа от современных ракетных средств поражения. Теоретически, решить проблему старения американского флота должен был ультрасовременный авианосец типа «Джеральд Форд» - самый дорогой, и самый технически сложный авианосец, который когда-либо закладывался на американских судостроительных заводах.

Постройку головного корабля, и еще двух его одноклассников эксперты оценивают в 40 с небольшим миллиардов долларов. Если учесть, что президент Трамп пообещал ВМС аж 12 таких кораблей, то дешевым такое удовольствие назвать не получается даже с большой натяжкой. Военный эксперт Василий Кашин в интервью телеканалу «Звезда» отметил, что необходимость иметь такое количество боевых кораблей возникла не на пустом месте. «Говорить об этом начали сравнительно недавно.

Сложилась, по сути, уникальная ситуация - впервые с окончания Второй Мировой случилось так, что Америка не имела ни одного развернутого авианосца в море. Все проходили ремонт, обслуживание, либо отправлялись домой, либо что-то еще. По сути, впервые произошло следующее - американские авианосцы, фактически, не присутствовали в океане. И теоретически, в случае возникновения внезапного кризиса, им нечем было бы отреагировать», - сказал Кашин.

В определенном смысле, американским ВМС долгое время не везло, и положение это не исправлено до конца и по сей день. Затянутые сроки ремонта таких кораблей, как авианосец «Джордж Буш», отсутствие боевой готовности новейшего авианосца «Джеральд Форд» привели к тому, что статус государства с самым мощным и боеспособным флотом в мире был де-факто утерян.

Эксперты отмечают, что стремление Трампа нарастить численность авианосцев и иметь одну-две АУГ в передовых районах для быстрого реагирования на кризисы может быть нивелировано гораздо быстрее, чем принято считать. Одним из таких районов, где должны дежурить современные американские авианосцы и корабли прикрытия должен стать Азиатско-Тихоокеанский регион.

Медведь и Дракон против Ястреба

Осмысленность колоссальных вложений в американские АУГ и средства прикрытия эксперты подвергают сомнению уже сейчас. Американская стратегия «сдерживания», которой давили всех непокорных после того, как затрещал по швам Советский Союз, в современных условиях работать уже не будет. Эксперты отмечают, что Россия и Китай даже близко не похожи на Ирак или Югославию, против которых можно массово применять крылатые ракеты, не опасаясь «получить в ответ» и целыми стаями отправлять истребители с палубы авианосца без всякой тревоги за их сохранность.

Современные противокорабельные ракеты разных типов, носителями которых могут быть как корабли, самолеты, так и подводные лодки - главная, и до сих пор не решенная проблема американских военных. Достижения военной промышленности КНР в этом смысле хоть и выглядят как технологии «вчерашнего» дня, но потенциал, который демонстрируют китайские военные, должен заставить американских корабелов задуматься. Российское ракетное вооружение по части эффективности ни для одной другой страны не является досягаемым.

Основанная на обороне военная доктрина уже давно обеспечивается современным вооружением. Уже состоящие на вооружении противокорабельные ракеты в скором времени дополнит уникальный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Помимо прочего, огромную эффективность просчитали относительно еще одной новинки российского ВМФ - подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Помимо прочего, ударной силы добавят и основным «охотникам за авианосцами» - подводным лодкам проекта 949А «Антей».

Помимо замены систем навигации, жизнеобеспечения и другого оборудования, планируется перевооружить российские многоцелевые АПЛ на крылатые ракеты «Калибр». По данным экспертов, замена сверхзвуковых ПКР на «Калибры» позволит значительно поднять «возимый» боезапас. Точных данных о количестве ракет на борту АПЛ 949А военные не приводят, но исходя из собственных расчетов эксперты прогнозируют, что на каждую многоцелевую АПЛ можно будет разместить до !!72!! подобных ракет. Учитывая успехи в создании профильного вооружения, а так же реальные характеристики передовых американских надводных, и подводных кораблей, нельзя сделать однозначный вывод о могуществе ВМС США.

Автор: Дмитрий Юров

Фото: U.S. Navy