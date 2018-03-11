Стало известно, кому и на сколько проиндексируют пенсии 1 апреля

Власти РФ постоянно отчитываются о дополнительных мерах поддержки для пенсионеров. Среди первоочередной меры улучшения материального положения пенсионеров называется индексация пенсий, которая намечена на 1 апреля 2018 года.

В Пенсионном фонде рассказали о том, что в среднем пенсии отдельных категорий пенсионеров вырастут на 255 рублей. На индексацию смогут рассчитывать те россияне, которые получают социальную пенсию. В первую очередь речь идет об инвалидах, коим в нашей стране насчитывается огромное количество.

Изначально правительство обнадеживало пенсионеров информацией о том, что пенсионные выплаты после апрельской индексации вырастут на 4,1%, но затем этот размер был скорректирован. Власти объяснили снижение размера индексации тем фактом, что по итогам 2017 года инфляция выросла на несколько меньший процент. В конечном итоге 1 апреля социальные пенсии вырастут лишь на 2,9%, что в нынешних реалиях является крайне скромным показателем.

На увеличение социальных пенсий, согласно пояснительной записке, потребуется 1,07 миллиарда рублей в месяц, или 9,6 миллиарда рублей до конца 2018 года.

На социальные пенсии в России могут претендовать те, кто имеет право на страховую пенсию, а также инвалиды, дети-сироты и другие социально уязвимые группы.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







