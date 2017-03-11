Суд в Гааге составлен из преступников: убийство Слободана Милошевича и преступления НАТО

Все тайное становится явным! Вот о чем не стоит забывать, планируя свои грязные делишки, господа европейцы. Пусть Международный трибунал по бывшей Югославии и умудрился изменить официальное время смерти Милошевича, утаив доказательства умышленного убийства сербского политика, но его личный врач на эту уловку не попался.

Профессор Андрич Вукашин нанес практически смертельный удар по Трибуналу, написав книгу «Анатомия судебного убийства», в которой сказано следующее: «Милошевич умер не от инфаркта 11 марта 2006 года, а был убит днем ранее между 22.30 и 23 часами в своей камере Е04 с использованием «дроперидола».

Милошевич пять лет провел в Гааге, не получая необходимой ему медицинской помощи. Отрава не в счет! Цель была одна: доказать его вину в военных преступления либо ликвидировать, не дав покинуть Голландию. Милошевич «разнес в пух и прах Гаагский трибунал, все обвинения были разбиты полностью, что и послужило причиной его ликвидации».

Интересно, что в конце 2016 года МТБЮ начало официальное расследование в тюрьме города Шевининген, где чаще стали выявлять злокачественные опухоли у заключенных. Их лечили? Конечно же, нет! Просто умерщвление, затянутое по времени.

Как тут не поверить Горану Петрониевичу, адвокату Радована Караджича, полагающего, что МТБЮ просто часть механизма НАТО по ликвидации неугодных? Физические и психологические пытки, доведение заключенных до суицида, неоказание медицинской помощи – все это совершается только с одной целью: скрыть преступления НАТО против Югославии.

Впрочем, Штаты сами себя уже наказали, как справедливо отметил Пушков:

И сейчас западные страны, а по факту – преступники, продолжают рассуждать о мире, правосудии и демократии. Американцы со своими западными союзниками уничтожили суверенное государство Югославию, раздробили на части, оторвали Косово, имея своей целью геополитическое расширение НАТО на Восток. Судилище в Гааге, обвиняющее сербов в преступлениях, совершенных натовскими вояками, просто апогей подлости, лицемерия и наглости, ничего общего не имеющее с правом и законом.