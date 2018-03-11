Сын Шепелева и Фриске перенес операцию

Бабушка мальчика рассказала о его самочувствии. По словам мамы Жанны Фриске Ольги Владимировны, недавно мальчику удалили аденоиды. Дмитрий Шепелев не дал родным увидеть мальчика, хотя ранее суд установил порядок их встреч.

Семья Жанны Фриске по-прежнему не может договориться о встречах с Платоном. По последнему судебному решению мальчик может видеться с бабушкой Ольгой Владимировной и дедушкой Владимиром Борисовичем, однако в этом году сын певицы так и не общался с близкими. А недавно ребенку сообщили, что его родственница скончалась.

«Если он способен сказать, что бабушка Оля умерла, думаю, он готов на все, только чтобы ребенок не видел ни бабушку, ни дедушку, ни тетю. Я будто букашка, которую хотят просто растереть. У него нет никакого уважения к взрослым. Не то, что я, Жаннина мама, у него нет уважения к людям. В этом году не было ни одной встречи с внуком. Он специально это делает», - рассказала Ольга Владимировна.

По словам мамы Жанны Фриске, Шепелев придумывает любые поводы, чтобы не допустить встреч бабушки и дедушки с внуком. Недавно Платон перенес операцию, но им даже не дали возможности проведать его.

«Сейчас он сказал, что у ребенка удалены аденоиды, у ребенка была операция. Действительно, прошла операция. Ребенок восстанавливается. Но это амбулаторно, он не лежал в больнице, вы знаете, что такое аденоиды у ребенка. Я даже не знаю, у кого спросить о состоянии здоровья моего внука», - отметила мама Фриске.

Родительница артистки утверждает, что мальчик скоро не будет их узнавать. На одном из свиданий Платон не принял подарок от бабушки. «Предыдущая встреча была в ноябре, когда мы были в детском музыкальном театре. Я подошла и спросила охрану: «Молодой человек, я бабушка, я могу сесть рядом с внуком, у меня 1,5 часа встреч в месяц?». Платон меня сразу узнал, обрадовался, показал мне какую-то переводилку на руке. Тут же потом папа ему сделал какой-то знак, он убежал к отцу. Я его позже позвала: «Платоша, подойди, бабушка соскучилась достаю ему игрушку, а он мне тихонечко говорит: «А мне не разрешают от вас подарки принимать», - поделилась Ольга Владимировна с журналистами «Комсомольской правды».

Семья Фриске переживает, что они не смогут повидать мальчика даже в день его пятилетия в апреле.



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