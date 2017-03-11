Талибы, игиловцы и украинские диверсанты на службе у США

Министерство государственной безопасности ЛНР доложило о задержании украинских диверсантов, причастных к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко.

Полковник Олег Анащенко погиб в результате подрыва автомобиля 4 февраля сего года. Непосредственным исполнителем теракта был майор 8-го полка спецназа ВСУ Сергей Иванчук.

На допросах диверсанты признались, что проходили подготовку у инструкторов НАТО из США и Литвы.

«Силам спецназначения на Украине уделяется особое, если не основное внимание… Это элита, которую готовят инструкторы НАТО. И должен заметить, что стратегия террористического подавления республик, ввиду несостоятельности Вооруженных сил Украины, - сегодня основное средство борьбы с ЛНР и ДНР. Это тактика, которую предписывают украинскому руководству спецслужбы США. Это та самая нелетальная помощь Украине – обучение искусству убивать», прокомментировал задержание украинских террористов министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

Причастность специалистов НАТО к убийствам на территории ЛНР означает, по словам Л. Пасечника, «непосредственное участие Североатлантического альянса на стороне действующего режима Украины в войне против жителей Донбасса». При этом республики Донбасса, которые Киев называет «террористическими», за три года войны не совершили на подконтрольной Украине территории ни одной спецоперации, жертвами которой стали бы украинские военные, политики или мирные жители.

МГБ ЛНР стало известно о планах командования ВСУ совершить теракты на территории России - в Белгородской области и Крыму, а также покушения на сотрудников международных миссий, работающих на Донбассе. Для этого задержанные диверсанты отслеживали маршруты передвижения сотрудников миссий, фиксировали места их проживания и отдыха.

Начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко во время брифинга для журналистов

В связи с этим вспоминается нашумевшая книга «Исповедь экономического убийцы» американского экономиста Джона Перкинса, сотрудничавшего с МВФ, Всемирным банком и Минфином США.

В книге описываются случаи убийства американскими спецслужбами неугодных политиков и общественных деятелей в разных странах, когда их деятельность мешает реализации планов Вашингтона. Иногда, если это возможно, американцы устраняют неугодных чужими руками, подготавливая группы террористов и убийц.

Украинские теракты в ДНР/ЛНР, в результате которых погибли знаковые фигуры ополчения (Евгений Ищенко, Алексей Мозговой, Павел Дрёмов, Арсений Павлов, Михаил Толстых), – форменный почерк американской «конторы».

Тактика украинских ДРГ всё больше напоминает тактику боевиков «Талибана» и «Исламского государства» (ИГ). Так, на месте убийства полковника О. Анащенко было своевременно обезврежено второе взрывное устройство: диверсанты планировали привести его в действие, когда на месте соберётся большое количество людей.

Действительность такова, что талибов, игиловцев и украинских диверсантов тренируют одни и те же люди.