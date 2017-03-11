Украинские урановые рудники перешли под контроль американской оффшорной компании

Украинская Государственная служба геологии и недр предоставила предприятию «Атомные энергетические системы Украины» (АЭСУ) лицензии на геологическое изучение и разработку 4-х месторождений урановых руд, сообщает Defence.ru со ссылкой на приказы ведомства от 28 февраля.

ООО «АЭСУ» основано в одном из сёл Николаевской области в августе 2015 года. В прошлом году собственник предприятия сменился. Им стала зарегистрированная в штате Дэлавер (США) оффшорная компания «Ю-Тек Энерджи».

Согласно документам, АЭСУ получила в пользование «урановые рудники Сурской площади, Новогуровского участка – в Днепропетровской области, Сафоновского участка и Михайловской площади – в Николаевской области».

Отмечается, что все рудники являются высокоперспективными и «могут приносить до тысячи тонн урана в год». Лицензии выданы сроком на 5 лет на основании решений судов, аукционов по выдаче специальных разрешений не проводилось.