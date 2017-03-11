В Абакане автомобилистам не удалось синхронно завершить маневр

Авария произошла на перекрестке улицы Крылова и проспекта Дружбы народов.

Обе легковушки стояли на пересечении улиц, включив левые поворотники. Рулевой, пропустив встречные машины, принялся разворачиваться в обратном направлении. В этот момент автолюбитель, находившийся позади, решил не дожидаться завершения маневра своего предшественника и вывернул влево. Однако владелец серой легковушки не учел, намерений другого участника движения. Машины столкнулись. Скорость на старте была небольшой, а удар не сильным. За медпомощью автомобилисты не обращались.

Видео: Автолюбители Хакасии и Красноярского края

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