В Красноярском крае выясняют обстоятельства несчастного случая с абаканскими рыбаками

11.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сообщение о провале под лед иномарки близ поселка Лебяжье поступило спасателям в 14:10.

К месту происшествия выдвинулись сотрудники МЧС и Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда, а также полицейские. В салоне затонувшей легковушки находились трое абаканцев. Двоим удалось выбраться. Они дали показания правоохранителям. Спасатели оценили место происшествия, замерили толщину льда, глубину водоема. Сотрудникам МЧС предстоит принять решение о том, как вести спасательную операцию, где разместить спецтехнику. Также будет решаться вопрос о поисках тела погибшего рыбака и о подъеме иномарки из водохранилища, сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 27 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
77, за 0,278