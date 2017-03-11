В Красноярском крае выясняют обстоятельства несчастного случая с абаканскими рыбаками

Сообщение о провале под лед иномарки близ поселка Лебяжье поступило спасателям в 14:10.

К месту происшествия выдвинулись сотрудники МЧС и Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда, а также полицейские. В салоне затонувшей легковушки находились трое абаканцев. Двоим удалось выбраться. Они дали показания правоохранителям. Спасатели оценили место происшествия, замерили толщину льда, глубину водоема. Сотрудникам МЧС предстоит принять решение о том, как вести спасательную операцию, где разместить спецтехнику. Также будет решаться вопрос о поисках тела погибшего рыбака и о подъеме иномарки из водохранилища, сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов.

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