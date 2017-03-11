В Крыму развернут сверхмощный комплекс РЭБ, способный заглушить все корабли НАТО в Средиземном море

В Крыму российские военные развернули новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН", который состоит на вооружение центра РЭБ Черноморского флота. Соответствующие фотографии появились в военном блоге BMPD.

Данный комплекс РЭБ кардинально отличается от всех систем радиоэлектронной борьбы, принятых на вооружение российской армии. Прежде всего тем, что он способен "оглушить" и "ослепить" средства разведки и датчики "интеллектуального" оружия противника на расстоянии до пяти тысяч километров, в то время как большинство других систем РЭБ эффективны на расстоянии до 300 километров.

Комплекс "Мурманск-БН" смонтирован на семи грузовиках. Антенный комплекс монтируется на четырех телескопических опорах высотой до 32 метров. Нормативное время развертывания 72 часа. После этого он способен на расстоянии в несколько тысяч километров не только лишить связи и навигации корабль вероятного противника, но и вывести из строя всю электронику его бортового вооружения.

Проще говоря - установленный в Крыму комплекс "Мурманск-БН" берет под полный контроль все корабли НАТО в Средиземном море.

Кстати

Недавно корабли Каспийской флотилии "Дагестан", "Татарстан", "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск" и "Махачкала" провели совместное учение с боевыми расчетами загоризонтной РЛС "Подсолнух". Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, во время учений отрабатывались вопросы взаимодействия РЛС с кораблями при обнаружении надводных и воздушных целей.