В ЛНР задержанный каратель рассказал о том, как СБУ готовила покушение на Игоря Безлера

Один из диверсантов Вооруженных сил Украины, задержанных в Луганской народной республике (ЛНР), рассказал о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на одного из лидеров ополченцев Игоря Безлера, известного под позывным Бес, сообщает «Русская весна».

«Мне известно, что солдат из нашей части с позывным Одесса весной 2016 года три месяца находился в Крыму с задачей уничтожения Безлера», – рассказал на допросе украинский диверсант майор ВСУ Сергей Иванчук.

Он добавил, что Одесса является правой рукой майора Балова с позывным Кедр – офицера разведывательно-информационного отдела 8-го полка специального назначения ВСУ.

Иванчук уточнил, что Одесса был вооружен пистолетом, но, видимо, так и не смог найти Безлера. Поэтому спрятал оружие в схрон и вернулся на Украину.

Ранее другой задержанный диверсант, Иван Деев, во время допроса заявил, что майор Балов хвастался перед сослуживцами, что именно он ликвидировал комбата Моторолу.