В Омске концентрация ядов в воздухе превысила норму в 400 раз

Концентрация этилмеркаптана, который используется в качестве добавки к природному газу, превысила в атмосферном воздухе Омска предельно допустимые показатели в 400 раз, сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник руководителя следственного управления региона Лариса Болдинова. Сотни людей обратились в надзорные органы с жалобами на удушливый химический запах в городе.

"По результатам исследований проб атмосферного воздуха установлено, что едкий неприятный запах, который ощущали жители практически всех округов Омска, произошел из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого превышена в 400 раз", - заявила Болдинова.

Представитель ведомства сообщила, что следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, т.е. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха).

"Сейчас на использующих данное вещество трех промышленных предприятиях в Советском округе Омска (северо- западный промышленный район Омска, где сосредоточены нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, - прим. ТАСС) работают следователи", - сказала Болдинова. - Проводятся осмотры территорий, выемки документации по технологическим операциям, допросы работников и специалистов, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин загрязнения атмосферного воздуха и виновных лиц. Расследование продолжается".

Как заявил ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига, "в настоящий момент опасности для населения нет, на границах санитарной зоны промузла дежурят представители Роспотребнадзора, которые следят за возможной угрозой для людей". По словам главного санврача, причины массового загрязнения атмосферного воздуха в миллионном городе устанавливают три комплексные бригады из специалистов Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и Минприроды Омской области.

Этилмеркаптан благодаря сильному запаху используется как одорант для бытового природного и сжиженного газа. Газ является токсичным, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ и относится к третьему классу опасности. В больших количествах он вызывает головную боль, тошноту и потерю координации.