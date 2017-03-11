В Приморье пройдут боевые стрельбы из атомных миномётов

На полигонах Дальнего Востока пройдут боевые стрельбы из артиллерии большой мощности, сообщили в Министерстве обороны России.

- В рамках лагерного сбора артиллерийских подразделений Восточного военного округа на полигонах Амурской области и Приморского края 240-миллиметровые самоходные минометы "Тюльпан" и 203-миллиметровые самоходные пушки "Малка" поразят неподвижные укрепленные и групповые цели с закрытых позиций и прямой наводкой, - рассказали военные.

Кроме тяжелых орудий, огонь будут вести ствольная и реактивная артиллерия, ракетные соединения. С воздуха их позиции прикроют силы наземной ПВО, штурмовая и армейская авиация. Артиллерийские сборы продлятся до апреля.

240-миллиметровый самоходный миномет "Тюльпан" - самое большое орудие в своем классе, способное метать 230-килограммовые мины на 19 километров. Заряжание механизировано, в транспортном положении пятиметровый ствол миномета укладывается на броню ходовой части.

В арсенал "Тюльпанов" входят кассетные, фугасные боеприпасы - в том числе управляемый снаряд "Смерчак", - и тактическая ядерная мина мощностью две килотонны в обычном и активно-реактивном вариантах. В СССР специально для миномета были разработаны зажигательная мина "Сайда", начиненная напалмом, а также нейтронные боеприпасы "Смола" и "Фата".