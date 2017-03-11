В Ярославской области мужчина довел до суицида убийцу друга спустя 20 лет

Жителя Ярославской области подозревают в том, что он довел до суицида мужчину, виновного в убийстве его друга почти 20 лет назад, сообщило СУСКР по региону.

По данным следствия, 26 февраля подозреваемый явился к убийце друга домой, после чего тот покончил с собой.

"Мотивом к совершению преступления явилось желание подозреваемого отомстить потерпевшему за то, что последний в 1998 году участвовал в изнасиловании и убийстве его 13-летнего друга", — говорится в сообщении. Официальный представитель регионального следственного управления Кристина Гузовская отметила, что за совершенное почти 20 лет назад преступление потерпевший отбыл положенный срок.

Подозреваемый написал явку повинной. Он безработный и не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. В последний раз он вышел из колонии в конце 2016 года.