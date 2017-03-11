Задержанный военнослужащий ВСУ назвал имя убийцы Моторолы

11.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Задержанный военнослужащий ВСУ назвал имя убийцы Моторолы

Задержанный в самопровозглашённой ЛНР военнослужащий ВСУ Иван Деев назвал имя убийцы командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова, известного как Моторола. Об этом сообщает РИА Новости.

«Также могу подтвердить, что когда я находился в Хмельницке в восьмом полку спецназа Украины, в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки (восьмого полка Сил специальных операций ВС Украины), хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело», — говорит на видеозаписи допроса задержанный Иван Деев.

Ранее в ЛНР сообщили о задержании диверсантов — военнослужащих восьмого полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ, которых подозревают в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

Командир батальона «Спарта» ДНР Арсен Павлов с позывным Моторола был убит 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка. 

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