Завтра, 12 марта полнолуние. Будьте аккуратны

Луна влияет на человека? Кто прав?

Вспомните школьные уроки географии, на которых учили, что приливы и отливы в морях и океанах напрямую зависят от фазы луны. А человек, как мы знаем на 80% состоит из воды и это значит, что хотим мы того или нет, а фазы луны действительно оказывают на нас определенное влияние. Наиболее остро оно проявляется, когда спутник Земли находится в фазе полнолуния.

Люди давно заметили, что в этот период эмоции обострены, приливы радости или отчаяния могут нахлынуть внезапно, а неумолимая статистика показывает, что самый высокий процент самоубийств приходится на это время, равно как и обострение различных хронических заболеваний и в первую очередь психических. Недаром человеческая фантазия приписывает повышенную активность в то время, когда стоит полная луна, всяческой нечисти: вурдалакам, упырям, оборотням и ведьмам.

Чего ждать в полнолуние?

Вряд ли полнолунной ночью к вам в окошко постучит вампир с просьбой впустить. Этого не ждите. Кроме того не каждому «дано» почувствовать влияние светила в принципе, а у тех, кому такое счастье выпало, это происходит по-разному. Но кое-что общее все же есть.

Прежде всего «страдает» нервная система, особенно у людей с тонкой психикой. У многих обостряются или меняются рефлексы, наблюдается всплеск как положительных, так и отрицательных эмоций: фатальная обреченность, отчаянная радость, необъяснимые фобии. Даже самые здоровые люди в эти дни жалуются на бессонницу.

Но не только на психические процессы и эмоциональное состояние может оказывать влияние луна. Многочисленные эксперименты (известные еще со времен Гиппократа) доказывают, что в полнолуние резко снижается скорость обмена веществ в организме, оно негативно действует на состояние крови, что объясняется ускорением биохимических процессов. Вывод прост: на эти дни лучше не назначать операции. Во-первых, чаще случаются кровотечения, которые трудно остановить, а во-вторых, процесс выздоровления будет происходить более длительное время. А вот очищение организма в эти дни будет максимально эффективным.

Тяжело переживать полнолуние людям с больным сердцем и гипертоникам: стабильная работа сердца нарушается, а количество жидкости в тканях возрастает.

Возрастает и риск заболеваний ЖКТ и отравлений, что объясняется активизацией жизнедеятельности различных вирусов и микробов. Кроме того, отмечают специалисты, лекарственные препараты в это время менее эффективны, увеличивается риск побочных явлений.

Можно ли защититься от полной луны?

Не полагайтесь на волю случая и не будьте фаталистом, списывая все проблемы на светило, многое зависит от вас, вашего поведения в этот период.

Лучше не употреблять в это время алкоголь: психика на все реагирует обостренно, а защитные механизмы тела снижаются. Даже если вы приглашены на важное событие и не можете «не пригубить», ограничьтесь, например, бокалом вина.

Пощадите свою психику и не нагружайте ее дополнительно просмотром фильмов ужасов, криминальных новостей, а некоторым особо чувствительным и эмоциональным натурам и обычных достаточно, чтобы получить стресс. Временно откажитесь от такого сомнительного удовольствия – поберегите себя.