Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

Около 6 месяцев назад, 17 сентября прошлого года, в Ашхабаде, столице Туркменистана, появился новый международный аэропорт. Церемония открытия проводилась при участии самого лидера страны.

Когда люди получили шанс опробовать великолепный архитектурный комплекс в деле, его вскоре начали называть не иначе как жемчужиной Востока. В самом деле, такую красоту редко где увидишь!

Величественное пятиэтажное здание построено в форме сокола с расправленными крыльями. Здесь расположен главный терминал. Его площадь составляет 192 тысячи квадратных метров!

Весь комплекс аэропорта расположен на 1200 гектарах. Помимо роскошного терминала и двух взлетно-посадочных полос — каждая в 3800 метров длиной — тут есть ангары для самолетов, склад для грузов, а также медицинский и учебный центры. Всё как и должно быть!

Гостей здесь встречают десятки фонтанов. Переплетающиеся потоки воды стали отличным дополнением к общему стилю аэропорта.

С высоты птичьего полета архитектурный комплекс выглядит просто великолепно. Глядя на него, понимаешь, на что потратили 2.3 миллиарда долларов. Именно в эту сумму правительству обошлась постройка аэропорта.

Пара пассажирских терминалов восточного чуда способны пропускать по две тысячи человек в час. Посадка в самолет и высадка из него осуществляются с помощью телескопических трапов, которых тут 28.

На втором этаже величественного здания расположена зона вылета, а на третьем — зона прибытия. Четвертый этаж отведен под гостиничные номера.

Из залов ожидания люди могут полюбоваться моментами взлета и посадки самолетов. Для самых маленьких пассажиров оборудованы детские площадки.

Прямо на церемонии открытия ашхабадскому аэропорту выдали сертификат от Книги рекордов Гиннесса. Рекорд присудили за архитектурный орнамент на крыше главного пассажирского терминала. Площадь этого украшения — 705 квадратных метров!

Помимо 41 эскалатора и 53 лифтов здесь есть и так называемые травалаторы. Эти пассажирские конвейеры выглядят как движущиеся тротуары. Местные травалаторы достигают 400 метров в длину.

С момента открытия необычный аэропорт уже успел собрать множество восхищенных отзывов от пассажиров. Людям определенно пришлась по душе задумка архитектора!

Путешественники, бывавшие проездом в ашхабадском аэропорту, рассказывают о нём только хорошее. Реакция такого рода говорит только об одном: властям и строителям удалось справиться со своей задачей на отлично!