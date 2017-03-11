Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

11.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Около 6 месяцев назад, 17 сентября прошлого года, в Ашхабаде, столице Туркменистана, появился новый международный аэропорт. Церемония открытия проводилась при участии самого лидера страны.

Когда люди получили шанс опробовать великолепный архитектурный комплекс в деле, его вскоре начали называть не иначе как жемчужиной Востока. В самом деле, такую красоту редко где увидишь!

Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

Величественное пятиэтажное здание построено в форме сокола с расправленными крыльями. Здесь расположен главный терминал. Его площадь составляет 192 тысячи квадратных метров!

Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

Весь комплекс аэропорта расположен на 1200 гектарах. Помимо роскошного терминала и двух взлетно-посадочных полос — каждая в 3800 метров длиной — тут есть ангары для самолетов, склад для грузов, а также медицинский и учебный центры. Всё как и должно быть!

Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

Гостей здесь встречают десятки фонтанов. Переплетающиеся потоки воды стали отличным дополнением к общему стилю аэропорта.

Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

С высоты птичьего полета архитектурный комплекс выглядит просто великолепно. Глядя на него, понимаешь, на что потратили 2.3 миллиарда долларов. Именно в эту сумму правительству обошлась постройка аэропорта.

Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

Пара пассажирских терминалов восточного чуда способны пропускать по две тысячи человек в час. Посадка в самолет и высадка из него осуществляются с помощью телескопических трапов, которых тут 28.

Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

На втором этаже величественного здания расположена зона вылета, а на третьем — зона прибытия. Четвертый этаж отведен под гостиничные номера.

Из залов ожидания люди могут полюбоваться моментами взлета и посадки самолетов. Для самых маленьких пассажиров оборудованы детские площадки.

Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

Прямо на церемонии открытия ашхабадскому аэропорту выдали сертификат от Книги рекордов Гиннесса. Рекорд присудили за архитектурный орнамент на крыше главного пассажирского терминала. Площадь этого украшения — 705 квадратных метров!

Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

Помимо 41 эскалатора и 53 лифтов здесь есть и так называемые травалаторы. Эти пассажирские конвейеры выглядят как движущиеся тротуары. Местные травалаторы достигают 400 метров в длину.

Жемчужина Востока. Ашхабадскому аэропорту всего полгода, а он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса

С момента открытия необычный аэропорт уже успел собрать множество восхищенных отзывов от пассажиров. Людям определенно пришлась по душе задумка архитектора!

Путешественники, бывавшие проездом в ашхабадском аэропорту, рассказывают о нём только хорошее. Реакция такого рода говорит только об одном: властям и строителям удалось справиться со своей задачей на отлично!

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