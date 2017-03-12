А Вам слабо? Пенсия еще не повод ставить на себе крест!

Россия всегда славилась выдающимися людьми, и по сей день не перестаёт удивлять самыми разными умельцами. Человеческие ресурсы нашей страны - это действительно наша настоящая гордость. Степень уникальности не зависит от возраста. А пенсия еще не повод ставить на себе крест, иногда в это время жизнь только начинается. Не верите?..

Пару недель назад по всей России проходили масленичные фестивали с народными гуляньями. Люди старшего поколения принимали активное участие в различных конкурсах и, мало того, давали фору молодым. Например, как этот пенсионер, который поставил рекорд дня, 15 раз подняв гирю весом 32 кг. Между прочим, справа стоят и другие претенденты на звание победителя – один молодой, а другой уже в возрасте.

А вот этот богатырь, Абдурахман Зубутлинский из Дагестана, и вовсе демонстрирует нечеловеческие возможности своего тела. Он поднимает гири общим весом 150 кг, которые привязаны к его волосам. В Книге рекордов Гиннеса есть подобные люди, но не в таком же почтенном возрасте!

Помимо этого он умеет сгибать трубы, которые с четырёх сторон верёвками привязаны к нему: две к рукам, одна сзади к волосам, а одну силач тянет за ленту зубами. Человеку больше 80-ти лет! А вам слабо?

Таисия Пчелинская – еще одна чемпионка в этой подборке. Это бабушка из Екатеринбурга впервые прыгнула с парашютом в день своего 80-летия и исполнила свою давнюю мечту! Её смелости и умению получать от жизни кайф можно только позавидовать.

Ну, а те, кто не бьёт рекордов, просто радуются жизни и танцуют. Танцуют со всей страстью и юношеским запалом, как вот эта пара, с позволения сказать, пенсионеров в Парке Горького.

Да что там! Наши старики танцуют даже на огороде, вспахивая грядки! Такая она, воля к жизни у русских людей.