CNN покажет специальный репортаж о Путине: «Самый могущественный человек мира»

Американский телеканал CNN считает российского президента Владимира Путина самым могущественным человеком мира, и посвящает ему специальный репортаж. Видеоанонс ленты под названием «Самый могущественный человек мира» опубликован на сайте канала. В эфир лента выйдет 13 марта.

Репортаж посвящен так называемому влиянию Владимира Путина на президентские выборы в США и избрание Дональда Трампа лидером страны.

Сам Трамп неоднократно подвергал CNN резкой критике. В частности, 18 февраля лидер США назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа, а месяцем ранее объявил CNN «ужасной организацией», отказавшись отвечать на вопросы канала в ходе пресс-конференции.

25 февраля он снова обрушился на CNN, обвинив журналистов в распространении ложных материалов.

Напомним, недавно американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира в 2016 году - его в четвертый раз возглавил президент РФ Владимир Путин.

Второе место занял избранный президент США Дональд Трамп, на третье место опустилась канцлер Германии Ангела Меркель. Четвертое место рейтинга занят китайский лидер Си Цзиньпин, заключает пятерку самых влиятельных людей планеты Папа Римский Франциск.