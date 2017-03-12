Европа кормит своих младшеньких объедками. Не верите?

В Евросоюзе пытаются затушить новый скандал - вокруг еды.

Восточноевропейцы, напомним, на минувшей неделе вдруг обнаружили, что продукты, поставляемые под общеевропейскими марками в их магазины - банально худшего качества, чем продукты для европейцев настоящих.

Министр-президент Венгрии Виктор Орбан заявил о двойных стандартах на европейских рынках.

Он обвинил западноевропейские концерны пищевых продуктов в том, что они рассматривают восточную Европу как площадку для пищевых отходов, и призвал с этим бороться. И глава Словакии Роберт Фицо возмущён тем, что производители продуктов питания обращаются с её жителями как с „гражданами второго сорта“. На встрече аграриев ЕС в понедельник он назвал это унижением.

Президент Польши Беата Шидло обиженно заявила, что "в Евросоюзе должен быть только один уровень качества, а именно высочайший".

Напомним: скандал, собственно, со Словакии и начался. Местные активисты сравнили продукты, которые они покупают в приграничных супермаркетах на территории своей страны и по другую сторону границы, в Австрии. Оказалось, что купленные на австрийской стороне границы продукты имеют другой состав.

Как пишет Welt, были проведены лабораторные исследования многочисленных продуктов не только в Словакии, но и в соседних странах.

Министерство сельского хозяйства Словакии установило, что одни и те же сорта колбасы в восточноевропейских странах содержат меньше мяса и больше жидкости, чем те, которые продаются в западных странах ЕС.

Нутелла для настоящих европейцев содержит меньше пальмового масла.

В пакетиках с чаем, меньшее количество чая и чайные листья мельче, чем на Западе.

В Чехии рыбные палочки содержат меньше рыбы, в пепси добавляется для сладости сироп, в то время, как в Германии используется чистый сахар.

Страны вышеградской четвёрки разработали совместный документ, в котором назвали неравенство в стандартах продуктов питания „серьёзной проблемой“ Евросоюза. Такое же положение в Болгарии и Словении.

Страны четвёрки теперь пошли дальше и потребовали, чтобы на внутреннем рынке ЕС соблюдались одни и те же стандарты и в других секторах производства - автомобилей, например.

Вчера на встрече глав правительств стран ЕС в Брюсселе Меркель пришлось разруливать, помимо всех прочих, ещё и эту проблему. В подготовленном заранее коммюнике еврокомиссии будет поручено "ввести обязательное соблюдение технологий, при которых одни и те же составляющие входят в одноимённые продукты питания".

Известные производители, напомним, не признают этих обвинений, поясняя: в восточноевропейских странах и цены на продукты ниже, поэтому они вынуждены употреблять в производстве дешёвые составляющие более низкого качества.

Однако исследователи обнаружили целый ряд товаров, которые стоят практически одинаково на Западе и Востоке ЕС, но ингридиентами по-прежнему различаются.

P.S. На Линии: мы, со своей стороны, ждём момента, когда в "пищевом скандале" будут обвинены русские спецслужбы или СМИ. Нам кажется, что их роль очевидна. А желание внести раскол в европейскую семью - просто не нуждается в доказательствах.