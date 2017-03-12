Евросоюз в растерянности и готовится к трансформации

В Армении, где совсем скоро парламентские выборы, проходит выездное заседание клуба "Валдай". При президенте Саргсяне и его Республиканской партии Армения вошла с Россией уже не только в ОДКБ, но и в Евразийский Союз. Но также она все еще значится и в программе Евросоюза, в "Восточном партнерстве", которое когда-то позиционировалось как чуть ли не "сени" доля потенциальных новых кандидатов из стран бывшего СССР. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

Авторитетный аналитический "Центр европейских реформ" в Вестминстере опубликовал обзор, в котором признается: для Евросоюза это его "Восточное партнерство" — программа без ясных целей. "Для Запада вызов состоит в балансе между теоретическим правом этих стран стремиться в ЕС и НАТО с реалиями, состоящими в том, что они весьма далеки от соответствия критериям членства, а у Запада нет желания противостоять в этом вопросе России", — отмечает Центр европейских реформ".

Откуда у Запада взяться такому желанию, если сам он ту же Армению в том же ЕС не ждет, а сегодняшний выездной формат "Валдая" в Ереване действительно проходит в стране, которая уже вошла в союз Евразийский и присылает на "Валдай" свих высших представителей, например, министра обороны? А вопрос рассматривается такой: а маленькая Европа для большой Евразии — это что?

"Европа сейчас находится в состоянии растерянности, потому что, с одной стороны, она внимательно смотрит на евразийские процессы, скажем так, с большим интересом сейчас, чем пару лет назад, с другой, — пытается понять, что предстоит в трансатлантических отношениях на фоне перемен. С третьей стороны, структура и устройство Евросоюза явно будут меняться. Сейчас есть три этих составляющих. Пока картинка из этой мозаики не складывается", — отметил Федор Лукьянов, председатель научного Совета международного дискуссионного клуба "Валдай", председатель президиума СВОП.

"Армения видит себя не только частью евразийского большого сообщества, но и мостом, который мог бы связывать евразийское сообщество, Евразийский Союз в широком смысле, Евразию с Западом, поскольку армянские общины там очень влиятельны, отношения Армении с Европой очень важны. И превращение Евразии в такую силу, которая привлекает всех, где есть и экономические измерения, и измерения безопасности, и региональные, и глобальные измерения, — это сегодня основная тенденция", — считает Виталий Наумкин, научный руководитель Института востоковедения РАН, член-корреспондент РАН.