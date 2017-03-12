Фотографии экипировки бойцов Сил специальных операций МО РФ вызвали огромный интерес в сети

В Сети появились снимки бойцов Сил специальных операций, работающих сегодня на территории Сирии. Особый интерес вызвала экипировка и вооружение профессионалов Минобороны РФ, чьи имена и лица находятся под грифом «Совершенно секретно».

Снаряжение рядового бойца ССО:

1. Камуфляж из современной ткани повышенной прочности с встроенными налокотниками и наколенниками.

2. Бронежилет 6-го класса защиты (способен остановить пулю, выпущенную из автомата и даже снайперской винтовки) с креплениями под магазины с патронами, гранаты, аптечку.

3. Шлем из сверхпрочного материала.

4. Автомат Калашникова последней модели с планками Пикатинни, на которые можно крепить фонарики, лазерные целеуказатели и иное дополнительное оборудование.

5. Коллиматорный прицел (наводит точку на цель).

6. Оптический прицел (визуально приближает цель).

7. Приборы бесшумной стрельбы.

8. Активные наушники, которые защищают от звуков боя и позволяют переговариваться с бойцами подразделения через встроенную радиостанцию.

9. Противоосколочные очки.

10. Пистолет.

11. Легкие и прочные тактические ботинки.

12. Крепление для прибора ночного видения.

Новый образ российского спецназа широко обсуждался в соцсетях. Комментаторы отмечали, что с 2008 года России удалось создать «одну из лучших армий мира на сегодняшний день».

Напомним, ССО — элита Вооруженных сил России. Каждый боец — штучный специалист экстра-класса. Именно здесь служат снайперы, ведущие охоту на лидеров террористов из числа выходцев из России. Именно благодаря наводчикам ССО, русская авиация без промаха била по позициям ИГ на высотах, идущих к Пальмире, приближая освобождение древнего города.