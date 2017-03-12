Иномарка смяла капот ВАЗа в гармошку на перекрёстке в Абакане

12.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Перекрёсток был пустым, но разъехаться машины не смогли. Водитель отечественного авто свою вину в ДТП признал.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в вечернее время на перекрёстке улицы Маршала Жукова и проспекта Ленина. ВАЗ выполнял поворот налево, когда замигал зелёный, водитель решил, что путь свободен. В это время на пересечение дорог успела выехать иномарка, рулевые не успели сориентироваться и избежать столкновения. В социальной сети, в комментариях к видео этой аварии, водитель ВАЗа признался, что он виноват в ДТП. Однако, автолюбители отметили, что иномарка "шла" на высокой скорости, а её рулевой мог повлиять на исход ситуации.

                                       

 

 

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