Капитальный ремонт дома и новая мебель

Дом, построенный несколько десятков лет назад, не часто отвечает нашим современным потребностям. Иногда нужно передвинуть стену, то есть – удалить ее и поставить новую в другом месте.

Перед началом демонтажных работ необходимо проверить все стены. Профессиональный конструктор подскажет, можно ли на эту стену опирать чувствительные элементы здания. Кроме того, необходимо проверить выполнение работ по расположению водяной системы или системы отопления, электричества. Когда ремонт на кухне подойдет к концу, можно начать устанавливать новую мебель. Например, Кухни Смарт - это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и безупречный дизайн.

Перед началом сноса мы защищаем помещение через опору перекрытия возле будущего отверстия. Для этого лучше всего использовать пуансоны по высоте. Тонкие перегородки удаляются молотом. Работу начинаем сверху и осуществляем снос до конца. Снос стены и кладки из кирпича следует начинать из-под перекрытия 1-2 штук кирпича. Поперечные стенки необходимо обработать суспензией. Они будут идеально выровнены и на поверхности и будут напоминать новую стену, гипсокартонные плиты.

Инструменты, необходимые для работ по демонтажу стены: лом, большой молоток, металлоискатель, защитная маска на рот, защитные очки на глаза, наушники, перчатки. Прежде чем установить новую стену из гипса-картона, необходимо выделение, как на полу, боковых стенах и потолке ее контуров. Если пол, где мы планируем возвести новую стену, покрыт керамической плиткой, можно прямо на ней, без опасений, класть стену из гипса-картона. В случае деревянного пола перед работами необходимо ручной дисковой пилой отрезать полоску на 2-3 сантиметра шире, чем толщина, предусмотренная стеной.

Стальную конструкцию профилей подбираем в зависимости от толщины планируемой стены. Чтобы закрепить профили, решетки для пола и потолка. Необходимо их сначала приклеить эластичной уплотнительной лентой. Гипсокартон, соответственно, монтируем с одной стороны стены, потом укладываем установки и заливку из шерсти. В конечном счете, с другой стороны стены можно закрепить обшивку.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







