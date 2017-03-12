Киевские каратели оставили без питьевой воды население нескольких городов ЛНР

В Луганской республике из-за обстрелов начались перебои с водой. В районе города Золотое поврежден водопровод. Киев, ожидаемо, во всем обвиняет ополченцев и говорит, что вода есть.

Улицы Первомайска практически пусты. Населенный пункт с трех сторон окружен украинскими войсками, которые продолжают не только стрельбу, но и блокаду. В городе перебои с мобильной связью, электричеством и газоснабжением. Почти 20 тысяч человек без питьевой и технической воды.

С первого взгляда может показаться, что это город-призрак. Пустые здания шахтоуправления, многоквартирные дома без окон, редкие автомобили на заваленных осколками и битым стеклом улицах.

В одном из дворов непривычное скопление людей. Воду сюда привозят по расписанию. В одни руки отдают не более 50-ти литров. Вода техническая, пить ее нельзя. В очередях жители Первомайска обсуждают новую блокаду, устроенную Киевом.

Алена помогает матери носить канистры и бидоны с водой на четвертый этаж. Женщина после операции, воду берегут, как и уголь с дровами. Щепки с поленьями хранят прямо в подъезде. Квартиру отапливают печью. Газопровод разбит, система отопление тоже не работает.

Центральное водоснабжение в городе не функционирует. Все насосные станции — на украинской территории — остановлены националистами. В подвале этой многоэтажки власти города установили емкости, каждое утро их наполняют водой.

Вода для нескольких тысяч человек сюда поступает по обычному садовому шлангу, из скважины, расположенной в серой зоне. Напор то и дело останавливается.

Под Первомайском горят поля. Похоже, Украина решила забрать у жителей блокированного города не только воду, электричество и газ, но и сам воздух.