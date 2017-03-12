Литва и Латвия ожесточённо грызут друг другу глотки за остатки российского транзита

Когда прибалтийские республики радостно присоединялись к антироссийским санкциям, они не подозревали, чем это для них обернётся. Вашингтон и Брюссель обещали, что санкции продлятся недолго. По их прогнозам, всего за полгода экономика России должна была оказаться в таком состоянии, что Москве пришлось бы пойти на уступки. Самые «оптимистичные» даже предсказывали смену власти в нашей стране.

Наша экономика действительно испытала некоторые трудности, но благополучно справляется с ними, чего не скажешь о Прибалтике. Больше всех, кажется, пострадала Латвия. 10% ВВП этой страны составляли доходы от транзита грузов через свои порты, 80% которых шли из России и обратно.

За три года России удалось переключить часть перевозок на собственные порты в Приморске и Усть-Луге. В основном, это уголь, отгрузка которого в Рижском порту снизилась в десять раз, а в порту Вентспилса — на 40%. «Транснефть» только за прошлый год на четверть сократила объёмы латвийского транзита, а в 2018 году планирует вообще от него отказаться, переключившись на отечественные порты. В целом же транзит российских грузов через Латвию сократился на треть.

Литва пострадала меньше, поскольку через её территорию идёт сообщение с Калининградской областью, а это регулируется договорами на уровне стран. Конкретно все вопросы решаются в постоянно действующей совместной комиссии. Хотя президент Литвы Даля Грибаускайте известна своими антироссийскими выпадами, о них благополучно забывают, когда речь идёт о деньгах, которые страна зарабатывает на российском транзите.

Гибкая до неприличия политика Вильнюса позволили за первые два месяца этого года увеличить объём контейнерных перевозок через Клайпедский порт на 12.5%. Это встревожило соседей из Латвии. До санкций российских грузов хватало всем, а теперь приходится бороться. Латыши тоже подсуетились, предложив российским компаниям выгодные условия для транзита контейнеров.

В Клайпеде не могли, конечно, спокойно отнестись к тому, что Рига «уводит» у них часть грузов. Если посмотреть по карте, то можно увидеть, что в Латвию можно попасть непосредственно из России, а Литву — либо через ту же Латвию, либо через Белоруссию. Расстояние от Москвы до Риги на 200 км меньше, чем до Клайпеды, но Клайпеда на 230 км западнее Риги (по прямой), т.е. ближе к европейским портам. И на этом Литва и Латвия могут поиграть, переманивая друг у друга российские контейнеры.

Как только в Клайпеде заметили, что контейнеры стали уходить к соседям, дирекция порта сделала ответный ход. Со всеми участниками литовской логистической цепочки была согласована целая программа первоочередных задач, решение которых позволит не только не потерять контейнерные грузы из России, но и увеличить их приток. Детали программы не разглашаются. Очевидно, что в Риге сидеть сложа руки не будут, а тоже что-нибудь придумают в ответ.

Мы видим интересную ситуацию. Три года назад в прибалтийских портах был избыток российских грузов, а потому никому в голову не приходило бороться за них. Всем казалось, что России и деваться некуда. Однако с введением санкций и общим обострением отношений выяснилось, что российские грузоперевозчики способны переключиться на российские порты в Усть-Луге и Приморске. И вот тут включились уже чисто рыночные механизмы конкуренции.

Пока политики Литвы и Латвии соревнуются в русофобии, литовские и латвийские порты борются за российский транзит, без которого им не выжить. Наша страна от такой борьбы получит только выгоду, ибо каждый порт будет стараться предложить наиболее привлекательные условия по цене и обслуживанию. Внезапно Россия оказалась хозяйкой положения.