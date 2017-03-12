На восточном побережье США засняли составы с танками до горизонта: с кем собрались воевать?

Дрон заснял огромную парковку на Восточном побережье США, состоящую из Хаммеров и боевых машин Stryker. Точно такие же машины сейчас задействованы в антитеррористической операции в Сирии на фронте близ Манбиджа.

Местные жители не на шутку переполошились, подозревают, что правительство США готовится к большой войне. Возможно, техника готовится к переброске в Сирию для штурма Ракки, а может для усиления натовского контингента в Прибалтике? Или целью всех этих машин станет подавление гражданских протестов внутри США?

В данный момент в США идут масштабные чистки управленческих кадров обамовской гвардии. Наверняка, есть недовольные действиями «новой метлы» среди американских генералов. Может, какой-нибудь генерал скомандовал взять Вашингтон решительным штурмом и отстранить Трампа от власти.

Так или иначе, новые колонны военной техники сейчас тянутся в направлении восточного побережья США.

Что-то масштабное обязательно произойдёт.