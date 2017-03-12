Немцы подошли к границам РФ впервые со времен Второй мировой. Так ничего и не усвоили!

В немецком МИД заявили, что военный контингент останется у российских границ «столько, сколько понадобится».

Германия будет поддерживать военное присутствие у границ России впервые со времен Второй мировой войны. Как заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, комментируя размещение немецких войск в Прибалтике, военный контингент ФРГ останется там «столько, сколько понадобится».

«Военный потенциал, который Российская Федерация разместила у границ, на мой взгляд, совершенно нерационален, поскольку со стороны этих стран не исходит абсолютно никакой угрозы», — цитирует заявление руководителя МИД Германии Daily Express.

Армия НАТО с конца 2016 года начала размещать в странах Балтии свои батальоны общей численностью около тысячи человек, среди которых 400 немецких солдат. Как заявили на варшавском саммите Североатлантического альянса, на котором было принято решение об усилении военного присутствия в регионе, это необходимо для «сдерживания агрессии России».

Ранее заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков подчеркнул, что действия НАТО в Прибалтике «серьезно увеличивают риск инцидентов». Кроме того, как отметил российский дипломат, мы видим немецких солдат у российских границ «впервые со Второй мировой войны». А официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что войска НАТО «уже отметились участием в акциях с очевидной антироссийской направленностью».