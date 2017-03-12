Пенсионер в Хакасии лишился денег, когда брал кредит через Интернет

Заявку якобы одобрили, но чтобы получить деньги, нужно было заплатить страховку. Житель Черёмушек так и сделал.

Житель посёлка Черёмушки 1958 года рождения оставил онлайн-заявку на получение кредита в одном из банков. Мужчина указал свои личные данные и контакты. Через некоторое время ему позвонили, представились сотрудниками организации и сообщили, что кредит в размере 200 000 рублей одобрен. Чтобы получить деньги, клиенту нужно лишь перевести сумму страховки через банкомат.

Довольный пенсионер под диктовку неизвестного перечислил 3 500 рублей на указанный номер счёта, а после отправился в отделение своего банка, чтобы получить деньги. В это время жителю Черёмушек снова позвонил неизвестный и предложил перечислить ещё 9 000 рублей якобы за страховку.

Пенсионер возмутился, сказал, что уже перечислял средства. Тогда голос в трубке пояснил, что тот менеджер уже уволен, а денежные средства на счёт не поступали. Так мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию с заявлением. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







