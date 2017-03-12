Под Калининградом нашли несколько огромных уникальных янтарных самородков

За несколько дней хранилище Калининградского янтарного комбината пополнилось сразу тремя уникальными самоцветами. Они были найдены на карьере в поселке Янтарный под Калининградом, где ведется промышленная добыча янтаря.

Возраст камней составляет не меньше пятидесяти миллионов лет. Вес самого большого – три килограмма сто шестьдесят граммов. Его приблизительная стоимость сравнима с автомобилем премиум-класса или хорошей квартирой.

Решать их дальнейшую судьбу предстоит экспертам. Камни могут быть либо переданы на государственное хранение, либо проданы с аукциона.

В цехах комбината ежедневно производят сотни изделий из янтаря. Работают с солнечным камнем в основном женщины. Потребители таких украшений чаще всего тоже представительницы прекрасной половины человечества.