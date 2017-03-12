Поклонская сбацала «Мурку» на всю страну по Первому каналу. Аплодисменты



Без умолку безумная девица кричала:

«В банде были урки, шулера!»

Но бюстоточцев, впрочем, как и венценовсцев,

Во все века в России били канделябрами табакерками





Промокашка ликует – прокурор республики поёт «Мурку»!!!

Генерал-майор юстиции!..



Нет, мне не стыдно, что я русский – это удел либералов. Мне стыдно, что Поклонская позорит всех – и органы, и русских, и Госдуму… Могу представить, что сейчас говорят в полиции о генерале прокуратуры, распевающей в «Прожекторперисхилтон» на всю страну «Мурку»…

Даже RussiaToday не смогла пройти мимо, и сделал видео-коллаж на тему: «Давай-давай!.. Сбацай чё-нибудь!!!»

Понятно, что на своих профессиональных мероприятиях правоохранители могут развлекаться, исполняя «фольклор» своих «подопечных» – в узком кругу, смеясь, а потом сажая героев этих песен.



В британской MI-6 даже в годы Холодной войны развлекались, исполняя… гимн СССР :) В этом есть здоровый юмор, когда в своём кругу веселятся работники силовых ведомств… Мы же все понимаем, чем кончилось бы такое же развлечение MI-6, случись это не на служебной вечеринке, а в эфире «Би-Би-Си»!!!



А у нас ничего, можно!.. Всё можно...





Генерал прокуратуры может на «Первом канале», перед всей страной, в компании клоунов, позволить себе такое – что, вообще-то, можно делать в шутку только в узком кругу коллег!

Ребятам вообще надо отдать должное – юморили знатно! Припомнили всё :) В том числе – и обращение режиссёра в Генпрокуратуру, откуда Поклонская и сама вроде как.



Алексей Ефимович Учитель, режиссёр фильма «Матильда», действительно писал генпрокурору Юрию Чайке с просьбой защитить его от нападок. Что же, всё это и показали:







Учитель



просит Чайку



защитить Матильду



от Поклонской

Попытки Поклонской отшутиться были, конечно, жалким лепетом.



Но «минуты славы» состоялась: тэг «Поклонская» ещё ночью вошёл в ТОП-10 русского Твиттера. Реакция людей – зачастую более чем заслуженных и не склонных к истерикам – была ожидаемой:











Потом подхватили и остальные:



















В общем, какие выводы?

Выводы простые, но печальные:





albert-lex