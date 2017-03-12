Познер и Литвинова оскандалившиеся на шоу «Минута славы» извинились перед его участником

Члены жюри "Минуты славы" Владимир Познер и Рената Литвинова извинились перед участником проекта Евгением Смирновым за высказывания в его адрес, которые прозвучали в прошлой программе. Соответствующее видео размещено на сайте Первого канала.

Евгений Смирнов, потерявший ногу в автоаварии, выступил на шоу с танцем, который он исполнил вместе с партнершей. Выпуск "Минуты славы" с его участием вышел в эфир 4 марта. После выступления Владимир Познер сказал, что восхищен Смирновым, но его номер является "запрещенным приемом", и проголосовал "против". Рената Литвинова, в свою очередь, назвала танцора "человеком-ампутантом" и посоветовала ему "пристегнуть" вторую ногу.

На видео Смирнов вышел на сцену по просьбе ведущего Михаила Боярского. Он заверил конкурсанта, что на "Минуте славы" никаких ограничений нет. После этого слово взял Познер.

"Я хочу принести свои извинения, не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что я совсем не был понят правильно… Вы же понимаете, что я не хотел вас обидеть, когда говорил, что говорил?" — сказал он Смирнову.

Несмотря на извинения, танцор отказался от участия в "Минуте славы", пояснив, что теперь его не будут оценивать объективно. Познер посоветовал конкурсанту не уходить из проекта, однако тот остался непреклонен.

Рената Литвинова также заявила, что не хотела обидеть участника шоу и извинилась за свои "медицинские термины". Она порекомендовала Смирнову остаться в проекте и стать примером для других людей с ограниченными возможностями.

"Я вас видела как талантливого человека, а все в первую очередь видят другое… В вас говорит обида… Вы должны продолжать бороться", — сказала она танцору.

Однако принесенные судьями извинения не смогли убедить Смирнова остаться в шоу. "Если я уйду отсюда, это не значит, что я остановлюсь", — подчеркнул он, добавив, что продолжит танцевать вне рамок проекта.